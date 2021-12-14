Ispartakule-Çerkezköy demiryolu projesine 300 milyon Euro’luk kredi

Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Ispartakule-Çerkezköy demiryolu projesi için Türkiye'ye 300 milyon Euro kredi verecek. Proje, kasım ayında da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 150 milyon Euro kredi almıştı.

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Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Ispartakule-Çerkezköy demiryolu projesi için Türkiye’ye 300 milyon Euro kredi vereceğini açıkladı.

AIIB’den yapılan açıklamada, Türkiye’ye kredi kullandırılmasının banka yönetimi tarafından onaylandığı ifade edilerek, “(Bu) stratejik taşımacılık projesi Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru’nun (TRACECA) bir parçasını oluşturmakta ve Karadeniz havzası, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ekonomik, ticaret ve taşımacılık ilişkilerinin kuvvetlendirilmesini hedeflemektedir” denildi.

Açıklamada kredinin vadesi hakkında bilgi yer almadı.

2018’DEN BU YANA 3.1 MİLYAR DOLAR KREDİ VERDİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) kasım ayında 150 milyon Euro kredi alan proje ile Türkiye ile Bulgaristan’ı bağlayan Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının bir bölümünün kapasitesi artırılmış olacak.

Ispartakule-Çerkezköy hattının 640 milyon euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

AIIB 2018’den bu yana Türkiye’ye 14 proje için toplam 3.1 milyar dolar kredi verdi. (REUTERS)



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