İstanbul Finans Merkezi’ne kiracı aranıyor

Mimarisi Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilen İstanbul Finans Merkezi projesinin yeni yüzü ortaya çıktı. Hazırlanan internet sitesinde ofis ve alışveriş merkezi için kiralama süreci de başladı.

Sozcu.com.tr

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Ümraniye’de yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nin 2022 yılının ortasında büyük bir kısmının açılıp faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, 2007'de gündeme gelen ve 2012'den bu yana yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde 2019 yılında ipleri eline aldı.

Varlık Fonu'nu devreye sokarak projede “devletleşmeye” giden Cumhurbaşkanlığı, projenin 2022 yılına yetiştirilmesi için inşaat sürecini hızlandırdı.

Kamu bankaları, SPK ve BDDK gibi düzenleyici kuruluşlarının merkezlerini gelecek yıl İstanbul Finans Merkezi’ne taşıması bekleniyor.

Büyük uluslararası şirketlerin ve finansal kurumlarında yer alması hedeflenin projenin tanıtımı için tanıtımı için bir web sitesi hazırlandı.

Bu sitede yer alan görsellerde finans merkezinin yeni görünümü de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Finans Merkezi projesinde yer alan binaların dış görünümünde değişikliğe gidilmiş ve bir mimarlık firması ile anlaşılmıştı.

Projedeki en yüksek bina olan 60 katlı Merkez Bankası’nın mimari tasarımı değiştirilmişti. İlki için düzenlenen mimari yarışmayı Alman HPP firması kazanmıştı. Yeni tasarımı ise “davet” usulüyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı mimarı Şefik Birkiye yaptı.

İstanbul Finans Merkezi için hazırlanan web sitesindeki görsellerde, tüm binaların birbirleriyle mimari ve estetik açıdan uyumlu hale getirildiği görüldü.

KİRALAMALAR BAŞLADI

Web sitesinde projenin tanıtımının yanı sıra gayrimenkullerin kiralanmasına yönelik bir bölümde açıldığı görüldü. Ofisler, otel, alışveriş merkezinin tanıtıldığı sitede kiralama başvuruları da online olarak alınmaya başladı.

İstanbul Finans Merkezi’nde, 1.4 milyon metrekarelik ofis alanları, 350 mağazadan oluşan 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 22 bin metrekarelik konferans merkezi, 300 oda ve 375 yatak kapasiteli 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel, 26 bin araç kapasiteli otopark yer alacak.

FAALİYET ALANLARI

İstanbul Finans Merkezi’nin faaliyet alanları ise şöyle sıralandı:

Açık Bankacılık, Aile Ofisleri, Aracı Kurumlar, Bölgesel Yönetim Merkezleri, Dijital Bankacılık,

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman, Fintek, Fon Yönetimi, Katılım Finans, Özel Bankacılık, Özel Sermaye, Perakende Bankacılık, Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasaları,

Sigorta Ve Reasürans, Varlık Yönetimi, Vergi Hukuk Ve Danışmanlık Firmaları, Yatırım Bankacılığı ve Yeşil Finans.

Varlık Fonu geldi, yandaş müteahhitler davetle işi aldı

AKP hükümeti, 2007 yılında genel merkezleri Ankara’da bulunan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul’a taşınacağını açıkladı.

Ümraniye’deki 300 bin metrekarelik dev araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak, 2008’de İstanbul İFM projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM’nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından başlatıldı.

İFM için ilk yapım ihalesi Kasım 2012’de düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018’e ardından 2020’ye son olarak da 2022’ye ertelenmişti.

Geçtiğimiz Eylül 2019’da TVF 1.6 milyar liralık ödeme yaparak özel sektörün haklarını satın almıştı. Ardından AKP iktidarında çok sayıda kamu ihalesi akan Güryapı, ASL İnşaat, Siyahkalem Mühendislik, Yapı&Yapı, Mustafa Ekşi İnşaat ve Yıldızlar İnşaat “davet” edilerek İFM’deki bazı binalar ve altyapı işleri teslim edilmişti.

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