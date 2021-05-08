İstanbul’da 438 pazar kuruldu

Covid-19 önlemleri nedeniyle alınan kapanma kararları kapsamında semt pazarlarının hafta içi faaliyet göstermesi yasaklandı, yalnızca cumartesi günü semt pazarlarının açık tutulmasına karar verildi. Kapanma öncesi cumartesi günleri 60 pazar kurulan İstanbul'da bugün 438 pazar açıldı.

Semt pazarlarının ürün tedarikini sağlayan meyve sebze hallerinde de yoğunluk yaşandı. Günlük ortalama çöpe giden ürün miktarı 90 ton arttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, semt pazarlarına getirilen kısıtlamanın hem çiftçi hem de İstanbullu açısından olumsuz yönleri olduğunu belirterek “Normal dönemde 70 ton olan zayiat bugün 160 tona çıktı” dedi.

HAL YOĞUNLUĞU

Semt pazarlarının hafta içi faaliyet gösterememesinin çiftçinin elindeki ürünün bozulmasına sebep olacağını belirten Atalık, İstanbul'da tüketilen meyve sebzenin yüzde 80 oranında semt pazarlarından karşıladığına dikkat çekti.

Bir günde kurulan pazar sayısının artması meyve sebze halinde de yoğunluğa sebep olduğunu anlatan Atalık, önceki yıl hale giriş çıkış yapan araç sayısının bu yıl 10 bin 902'ye çıktığını söyledi. Buna rağmen önceden yapılan hal düzenlemeleri sebebiyle bir sorunla karşılaşmadıklarını söyleyen Atalık, “Pazar kısıtlamalarının hallerde ciddi bir yoğunluğa sebep olmaması için uğraş veriyoruz. Asıl yoğunluğu bayram sonrası yaşayacağız. O gün halde sabahlayacağız, büyük bir sınav vereceğiz” dedi.

“ÇİFTÇİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Atalık, haftanın bir günü pazar kurulması kararının ürünlerin tazeliğini kaybetmesi ve bozulmasına da neden olacağını ifade ederek “Her kısıtlama çiftçiyi olumsuz etkiliyor, İstanbulluyu taze meyve sebzeden mahrum ediyor. Tam bahar döneminde çiftçinin elindeki ürünü bekletmesi, hal satışlarının hafta içi durgunluk göstermesi meyve sebze zayiatını arttırdı. Ataşehir ve Bayrampaşa Hallerine ürün girişi bu dönemde 10 bin ton azaldı. Buna rağmen normal şartlarda 70 ton olan meyve sebze zayiatını günlük 160 tona çıktı” diye konuştu. Meyve ve sebze ürünlerinin yalnızca market eliyle satışa sunulmasını doğru olmadığını söyleyen Atalık, “Pazarcı esnafı stok bulundurmaz, ürünü taze taze satışa sunar, kapalı alan olan marketler açıkken pazarlar hafta içi kapalı. Biz pazarlar kısıtlanmasın istiyoruz, çiftçinin ürünü elinde kalmasın” dedi.

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