İstanbul’un enflasyonunda yeni zirve

İTO verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 2.22, yıllıkta ise yüzde 19.77 artarak son 3 yılın zirvesine ulaştı. İstanbul'un eylül enflasyonu böylece, ağustosta TÜFE'de görülen yıllık yüzde 19.25'lik artışı da geçmiş oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı son verilere göre, 2021 Eylül’de İstanbul’un enflasyonu aylık bazda yüzde 2.22, yıllık yüzde 19.77 arttı. Bu, son 3 yılın en yüksek İstanbul enflasyonu anlamına geliyor.

Ülke genelinde temmuzda yüzde 18.95 olan yıllık resmi tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 19.25’e yükselmişti. İstanbul’un eylül enflasyonu böylece, ağustosta TÜFE’de görülen yıllık artışı da geçmiş oldu.

Bu durum, pazartesi günü TÜİK’in açıklayacağı eylül ayı enflasyon verisine ilişkin de önemli sinyaller veriyor. Reuters’ın 17 katılımcıyla yaptığı ankette de eylülde yıllık enflasyonun yüzde 21’e kadar çıkabileceği tahmin edilmişti.

TOPTAN EŞYADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29’A DAYANDI

İTO’nun İstanbul özelindeki verilerine dönülecek olursa da, İstanbul enflasyonu yıllık bazda yüzde 19.77’ye ulaşırken toptan eşya fiyatları indeksinin ise yıllık yüzde 28.72’ye tırmandığı görüldü.

Eylül 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre ise, gıda maddeleri grubunda yüzde 5.56, madenler grubunda yüzde 1.82, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.71 artış görüldü.

PERAKENDEDE AYLIK YÜZDE 15.61

Eylül 2021’de perakende fiyatlarda ise bir önceki aya göre, diğer harcamalarda yüzde 15.61, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6.07, Giyim Harcamalarında yüzde 3.71, Konut Harcamalarında yüzde 3.56, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2.57, Gıda Harcamalarında yüzde 0.74 artış görüldü.

Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.34, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0.02 düşüş yaşandı.

İlginizi Çekebilir İngiliz bankadan faiz ve enflasyon tahmini