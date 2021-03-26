İşte dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Haftaya TCMB başkanının görevden alınmasıyla birlikte 8.5’e yakın seviyelerden başlayan dolar/TL lokallerin döviz satışıyla 8’in hemen altı seviyelerde denge bulurken, bu seviyelerden kapanması halinde haftalık bazda yüzde 10 değer kaybetmiş olacak.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını Pazartesi ve Salı günü azaltması sırasında oluşan döviz talebi lokallerin döviz satışlarıyla dengelendi. Piyasalardaki sert kayıplar yerini oldukça sınırlı kazançlara bırakırken dolar/TL 7.90-8 bandında seyrediyor.

YABANCILAR ÇIKIŞ YAPTI

Yabancı yatırımcılar TCMB başkan değişimiyle zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibiliteye zarar gelmesiyle birlikte TL varlıklardaki paylarını sert azalttılar.

Piyasalarda Pazartesi ve Salı günü yaşanan sert satışlar Çarşamba günü itibarıyla durdu. Borsa dün yüzde 1.5 gerilerken, bir haftalık düşüş yüzde 9 oldu. İhracatçı sanayi şirketlerinin hisseleri denge kazanırken, banka hisselerinden çıkış sürdü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ise yüzde 14 seviyesinden başlayan yükseliş yüzde 19’u aştıktan sonra durdu ve yüzde 18.2 seviyesine geriledi. CDS 315 seviyesinden 475 baz puana kadar yükseldikten sonra dün 453/463 puandan kapandı.

YENİ KABİNE BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede revizyon yapıp yapmayacağı ekonomi politikalarında nasıl bir değişim olacağını anlamak için yakından takip edilmeye devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir” ifadesinin ardından yatırımcılar kısa sürede bir kabine revizyonu bekliyor.

DOLAR 8’İN HEMEN ALTINDA

Dolar/TL TCMB başkan değişimine ilk tepki olarak 7.2’den 8.4850’ye kadar yükseldikten sonra dün kapanış itibarıyla 8’in hemen altında işlem gördü, piyasadaki oynaklık ise Pazartesi’den bu yana geriliyor.

Dolar/TL bu sabah saat 09.00’da 7.98 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 9.3215/9.3480 seviyesinde, sepet bazında TL 8.6453/8.6500 seviyesinde.

Aynı saatlerde gram altın ise 441 TL seviyesinde bulunuyor.

ZOR SÜREÇ

Enflasyondaki yükselişin devam edeceği beklentisi, TL’deki değer kaybının yeni bir enflasyon yükselişi daha yaratacak olması ve rezervlerin düşük seviyesine ek olarak ekonomi ve hukuk reformlarından söz edildiği bir dönemde HDP’ye kapatma davası açılması, İstanbul sözleşmesinden çıkılması gibi gelişmeler bankacılara göre Türkiye ekonomisini içinden çıkılması oldukça zor bir süreç oluşturuyor. Yabancı banka raporlarında “güven” konusu öne çıkıyor.

Birçok yatırımcı Türkiye’de ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı önerirken şu an için oldukça azınlıktaki bazı yatırımcılar ise oluşan yeni fiyatlamaların fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.

Ekonomi yönetiminin Pazartesi günü yaptığı açıklamalar piyasa tepkisini sınırlamaya yetmemişti. Ekonomi yönetimi “serbest piyasa mekanizmasından” uzaklaşılmayacağına” sermaye hareketlerindeki liberalizasyonu “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor.

Bugün yurtiçinde saat 10.00’da yayımlanacak olan Mart ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisi izlenecek. Yurtdışında ise Şubat ayı ABD kişisel gelirler verisi ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi saat 16.30’da yayımlanacak.

BATI İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM VE AŞILAMA TAKİP EDİLİYOR

Yurtdışı piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Wall Street’deki yükseliş sayesinde üç ayın dip seviyesinden toparlanırken, Batı ülkeleri ve Çin arasındaki artan gerilim küresel ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliğe gölge düşürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yaklaşık üç ayın dip seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.37 yükselirken, Şangay bileşik endeksi yüzde 0.78 yükselerek üç günlük kayıplarını sona erdirdi.

Dolar endeksi ABD’de ekonominin toparlandığı beklentisi, aşılamanın ilerlemesi ve Hazine tahvil getirilerindeki artışın desteğiyle başlıca para birimleri karşısında 92.796 ile dört ayın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi haftayı yüzde 0.9 artıda bitirmeye hazırlanıyor. (REUTERS)

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