İşverenden asgari ücret açıklaması

TİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tam" değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2022 asgari ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TİSK Yönetim Kurumu’ndan yapılan açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda Türk-İş ve diğer işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olunduğu belirtildi.

‘OLAĞANÜSTÜ EKONOMİK ŞARTLARIN GÖLGESİNDE’

Açıklamada, “Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek.

Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz” denildi.

‘ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİYLE AKILCI UZLAŞI’

“Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas” ifadelerini kullanan TİSK Yönetim Kurulu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz.

Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır.”

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