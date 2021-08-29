İtalyan havayolu şirketi Alitaila gökyüzüne veda ediyor

Uzun süredir mali zorluklarla boğuşan İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila 15 Ekim'den sonraki uçuşlara bilet satmayı durdurdu.

Böylece 75 yıllık firma resmen gökyüzüne veda etmek için gün saymaya başladı.

Devlete ait Italia Transporto Aereo (ITA), İtalya’nın yeni bayrak taşıyıcı firması olacak. ITA; Milano ve Roma’dan New York’a ve Roma’dan Tokyo, Boston ve Miami’ye uçuşlar düzenlemeyi planladığını söyledi.

2017’DE İFLAS ETMİŞTİ

Alitalia uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. Şirket Mayıs 2017’de iflas ilan etti. Buna ek olarak, havayolu endüstrisine yıkıcı bir darbe vuran pamdeninin ardından şirket iyice zora düştü.

2020’de uzun süre uçuşların olmaması, corona virüsü yasakları gevşedikten sonra ise yolcu sayılarının eski seviyelere dönememesi, iflasın içerisinde olan şirkete tam anlamıyla son darbeyi vurdu.

10 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

CAPA Havacılık Merkezi’ne göre Alitalia, 2019’da 21,3 milyon yolcu taşımıştı. Şirketin şu anda yaklaşık 10 bin çalışanı var. Bu çalışanlara ne olacağı belli değil. Şirket 15 Ekim sonrası için yaptığı bilet satışları için iade yapacağını duyurdu.

Bayrak taşıyıcı havayolu, bir ülkede yerel nitelikte tescilli olup uluslararası faaliyetlerde bulunan ve devlet tarafından verilen imtiyazları kullanma hakkına sahip şirketlere deniyor.

2008’e kadar tamamen devlete ait olan şirket, 2013’ten beri dolaylı olarak devlete ait bir şirket aracılığıyla kontrol ediliyordu.

İlginizi Çekebilir Havacılık sektörü eski günlerinden çok uzakta