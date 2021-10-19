İTO’dan kira artışlarını dengelemek için iki öneri

Kiralardaki ciddi artışların çözümü zor bir noktaya geldiğine dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilsin" dedi.

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Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için önerilerde bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ilk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilmesi talebinde bulundu.

Avdagiç, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2'yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV'ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1’e düşürülebilir” dedi.

‘ÇÖZÜMÜ ZOR BİR HALE GELDİ, TEŞVİK VERİLMELİ’

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan kira artışlarına ilişkin “Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi” değerlendirmesinde bulundu.

“Sebebi de şu: 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var” diyen Avdagiç, “Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz” diye konuştu.

‘HER YIL 750 BİN KONUTA İHTİYAÇ DUYULUYOR’

Türkiye'nin konut ihtiyacında mevcut konut stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindiğini belirten Şekib Avdagiç,

“Sadece birkaç tane parametre söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 550 bin evlilik gerçekleşiyor. Ayrıca göç, deprem gerçeği, yenilemelerle beraber her yıl 750 bin konutun ülkemizde yapılması lazım. Sadece İstanbul'da her yıl 110-120 bin konut ihtiyacı var. İstanbul’da satışlar düştü. Bunun yanında özellikle de pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklarla birlikte inşaatta girdi maliyetleri ciddi ölçüde arttı” bilgisini verdi.

‘ALINACAK TEDBİRLERLE KİRA ARTIŞLARI DA YAVAŞLAR’

Devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplilik oranının artacağını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

“Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşlayacaktır. Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak.” (İHA)