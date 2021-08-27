İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı: Pandemi belirsizlikleri ortadan kalkarsa kiradaki artış yüzde 35’i bulur

İzmir’de üniversitelerin açılmasına günler kala ev kiralarını uçuk bulan pek çok öğrenci mağduriyetlerini dile getirirken, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, belirsizliğin sona ermesi halinde kira fiyatlarında yüzde 35’lere varan artışlar olabileceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi sürecinde online olarak eğitime devam eden üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmelerine sayılı günler kaldı. Çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi bulunan İzmir'deki öğrencileri ise ev bulma telaşı sardı. Ancak öğrenciler, kentteki ev kiralarının yüksekliğinden şikayetçi.

Geçen sene yaşanan depremi de göz önünde bulundurarak yeni evlerde oturmak isteyen öğrenciler, kira fiyatlarının uçuk olması nedeniyle eski evleri kiralamak zorunda kaldıklarını, kira fiyatları bütçelerini aşan bazı öğrenci arkadaşlarının ise gecekondulara taşındığını ifade etti. Öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı Bornova ilçesindeki bir esnaf ise bazı öğrencilerin geceleri kafesinde geçici olarak kaldığını söyledi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da İzmir'deki durumu değerlendirdi. Pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitimi konusunda belirsizliğin hakim olduğunu kaydeden Güleroğlu, belirsizliğin sona ermesi halinde talebin artacağını ve fiyatların yüzde 35'lere kadar fırlayabileceğini belirtti.

PANDEMİ NEDENİYLE YURTLARA TALEP AZALDI, KİRALAR FIRLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Ahmet Meriç ise şöyle konuştu:

“Erzincan'dan geldim. 2 sene ev aradık ama bütçemize uygun ev bulamadık. Bir hafta içerisinde kira fiyatı bin 250 liradan 2 bin 500 liraya fırlıyor. Aynı ev sahibi bana bin 250 lira kira fiyatı olduğunu söylerken, bir hafta sonra arayan arkadaşıma kiranın 2 bin 500 lira olduğunu söylüyor.

4 senedir İzmir'deyim. Eve çıkmayı istedim ama hala çıkamadım. Yurtta kalmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Aileler pandemi nedeniyle yurtları uygun bulmuyor. Eve talep artınca da kiralar uçtu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bu işi fırsatçılığa döken de var. Aynı apartı bir hafta aralıklarla 800 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran var” diye konuştu.

BELİRSİZLİK SONA ERİRSE RAKAMLAR UÇAR

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kiralar ve kiracılar konusunda ciddi bir belirsizliğin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Üniversite öğrencileri ve ailelerinin, pandemi nedeniyle okulların bir daha kapatılıp kapatılmayacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Bu yüzden ciddi bir hareketlenme yok. Belirsizlik nedeniyle öğrenciler birkaç kişi toplanarak ya 3+1 evlere yerleşecekler ya da eskisi gibi 1+1 evlerde oturacaklar. Pandemiden önce 1+1 ev kiraları bin lira, 1.500 lira civarındaydı. Şimdi de 1.500 lira, 2 bin lira arası oldu. Eğer belirsizlik sona erer ve üniversite öğrencileri eskisi gibi gelmeye başlarsa rakamlar daha da yukarı çıkar. Şu an kiralık daire konusunda da sıkıntı var çünkü konut açığımız var. Yatırımcılar, kredi çekerek bu evleri aldı. Sonuç itibariyle bu insanlar bu evlerden bir yıldır kira alamadı. O yüzden kiralar yüksek ve talep olmadığı için yeni konut da üretilmedi.”

“BOŞ KALAN EVLERİN KREDİLERİ ÖDENEMEDİ”

Öğrencilerin kiraları yüksek bularak daha düşük rakamlardaki evlere yöneldiğini söyleyen Güleroğlu şöyle konuştu:

“Bunun için daha farklı semtlere de gittikleri oluyor. Ancak belirsizlik bittiğinde rakamlar yüzde 35'lere kadar fırlar. Belirsizlik devam ederse öğrenciler birleşip daha eski evlerde, yurtlarda kalacaklar gibi duruyor.

Bir mal sahibinin, geçmişte 140 bin liraya ev alıp 100 bin lirasını da kredi çekerek karşıladığını düşünelim. Evi aldığı tarihe bakacak olursak bin 200-bin 400 lira geriye ödüyor ve ev pandemiden dolayı bir yıl boş kalmış. Başka kredi ile o evin kredisi kapatılıyor. Bu da kiracıya yansıyor. Yoksa kimse bin lira kira isterken sonra ‘2 bin lira istiyorum' diyerek evinin boş kalmasını istemez.

Her semtin belli bir fiyat politikası var. Bir yerin fiyat politikası bin lira ise oradan kimsenin 3 bin lira kira isteme gibi bir lüksü yok. Bu rakamlar, hem enflasyon oranlarından hem de konut kredilerinin ihtiyaç kredisi ile kapatılmasından dolayı meydana geliyor.” (İHA)

İlginizi Çekebilir Ev satın almak hayal oldu: Türkiye barınma sorununa doğru gidiyor