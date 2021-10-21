İzmirli liman esnafının 5 yıllık kruvaziyer umudu

5 yıldır kepenkleri kapalı olan İzmir Alsancak Limanı esnafı, kruvaziyer gemilerin yeniden İzmir’e gelmesi için hızlandırılan çalışmalarla umut tazeledi. İzmir’in tanıtım çalışmalarının hızlanmasıyla daha fazla geminin gelme ihtimalinin arttığını söyleyen esnaf, raflardaki tozlanmış ürünlerini temizleyecek, dükkanlarına bakım yaptıracak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kruvaziyer gemilerin yeniden İzmir'e gelmesi için hızlandırılan çalışmalar, kepenkleri 5 yıldır kapalı olan İzmir Alsancak Limanı esnafını umutlandırdı.

Kruvaziyer gemiler, 2016 yılı itibarıyla rotalarından Türkiye'yi çıkardı, yılda 250 gemiyi ağırlayan İzmir Alsancak Limanı'nın esnafı da kepenk kapattı.

2018 itibarıyla kruvaziyerler Türkiye'deki bazı limanlara gelmeye başladı ancak İzmir bu durumdan nasiplenemedi.

2022 yılı için bir firma ile anlaşma yapıldığını, İzmir'in tanıtım çalışmalarının hızlanmasıyla daha fazla geminin gelme ihtimalinin arttığını söyleyen esnaf, raflardaki tozlanmış ürünlerini temizleyecek, dükkanlarına bakım yaptıracak.

FİRMALARA GİDİP ‘BİZİ SEÇİN’ DENİLECEK

Liman esnafından Şenol Süs, “Kruvaziyer gemilerin İzmir'i tercih etmesi için tanıtım şart” dedi.

2022 Mayıs’tan itibaren İzmir'e gelmesi planlanan bir kruvaziyer firmasının olduğunu kaydeden Süs, “O firma buradan yerini ayırttı ama temennimiz eklenen kruvaziyerlerin de olması. Bu yaptığımız çalışmaların sebebi de bu. Firmalara gidip ‘Bizim limanımızı tercih edin' diyeceğiz” dedi.

“Kuşadası'nın ‘ayak bastı'sı 8 dolarken, bizim limanımızda 1 dolar. Bu onlar için çok cazip bir durum” diyen Süs, “Tabii burada yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerekiyor, ki harekete geçildi. İnşallah güzel şeyler olacak. Umutluyuz. 5-6 senedir durum düzelsin diye bekliyoruz” diye konuştu.

‘7 ESNAF KALDIK, GEMİ GELMEYİNCE ÇOĞU GİTTİ’

Ali Güven Demirbaş isimli esnaf da, “Burada 7 esnaf kaldık. Çoğu esnaf gemiler gelmeyince dükkanları bırakıp gitti. Biz hala ayaktayız, gemilerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise, kruvaziyerlerin gelişinin Kemeraltı esnafı için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Girgin, “İzmir’deki kruvaziyer turizmi için ciddi kararlar alınması gerekiyor. Daha sonra, İzmir ve Kemeraltı bundan nasıl para kazanacak, bu şehre nasıl katma değer sağlayacak, hangi ürünleri pazarlayacağız, turistlere nereleri göstereceğiz, bunun altyapısının hazırlanması lazım. Bugün başlasak, meyvesini belki bir-iki sene sonra alacağız. Bir sacayağının kötü olması, hepimizi darmadağın eder. Kruvaziyer turizmi İzmir ve Kemeraltı için çok değerli” değerlendirmesinde bulundu.

‘KEMERALTI’NDAKİ ZENGİNLİĞİ PARLATMAMIZ LAZIM’

Girgin, şöyle devam etti:

“Kemeraltı'nda dip dibe 9 tane sinagog var. Dünyada başka bir örneği yok. Hem sinagog hem kilise hem camilerimiz var. Agora var, amfi tiyatro açılacak. Kemeraltı'ndaki ürün çeşitliliği ve insan yapısı, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu parlatmamız gerekiyor. Mücevher zaten elimizde ama takıyı takıp sunmamızla ilgili bir sıkıntımız var.

Turist daha gelmeden acentelerle İzmir'in pazarlanması gerekiyor. Turistler İzmir limanına indiği zaman ne yapacağını şaşırmış insanlar gibi koşturmamamız gerekiyor. Zamanında iyi niyetli adımlar atıldı ama altı doldurulamadı. Bugün artık hata yapma şansımız yok.

İzmir yatırıma ve para kazanmaya aç. Kemeraltı'nın beklentisi büyük. Yetkililerle esnafın bir araya gelmesi gerekiyor. Esnaf olarak beklentimiz, İzmir'in turizm şehri olması.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Kruvaziyer gemileri için gözler ekim ayına çevrildi

İlginizi Çekebilir Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi