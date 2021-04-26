JP Morgan Bitcoin fonu kuracak

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan’ın aktif olarak yönetilen bir Bitcoin fonu kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Coindesk’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, başlarda Bitcoin’e karşı en katı tutumu alan yatırım kuruluşlarından biri olan JP Morgan, müşterilerine Bitcoin fonu alım imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Habere göre, şirketin kuracağı fonun yaz ayları itibarıyla hazır olması hedefleniyor. Hizmet için takas kuruluşu olarak Bitcoin mağazası NYDIG’in hizmet vereceği ifade edildi. Kurulacak fonun aktif olarak yönetilmesinin Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kuruluşların pasif fonlarından ayrılacağının altı çizildi.

MICROSOFT VE APPLE TOKENLERİ İŞLEME AÇILIYOR

Kripto para borsası Binance, Microstrategy, Apple ve Microsoft tokenlerini işleme açacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Microstrategy tokeni bugün, Apple tokeni 28 Nisan’da, Microsoft tokeni ise 30 Nisan’da halka arz edilecek.

Hisse tokenleri geleneksel borsalarda işlem gören bazı şirket hisselerini temel alıyor. Her bir token bağlantılı olduğu şirketin 1 hissesine karşılık geliyor. Tokenler hisse hareketlerinde ve temettüden getiri hedefleyen yatırımcılar tarafından alınıyor.

Binance ilk hisse tokenını 12 Nisan’da Tesla ile işleme açmıştı. 15 Nisan’da ise Coinbase hisse tokeni işlem görmeye başladı. (Foreks)