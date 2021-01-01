K tipi büyümeye ‘aşı’: Servet Vergisi

Pandemide ekonomilerde K tipi büyüme yaşanıyor. Bazı kişi ve kurumlar büyük kârlar elde ederken, önemli bir kesim de çok derin bir fakirleşme içinde. Gelir uçurumunu keskinleştiren bu tahribata karşı dünyada tartışılan ‘aşı' ise yeni vergi düzenlemeleri yapmak. Bu sayede dar gelirlilerin vergi yükünün azaltılması, hizmet başta olmak üzere salgından ağır yara alan sektörlere nakit desteğinin artırılması planlanıyor.

TALEBİ CANLANDIRIR

Çin, talepte canlanma için düşük gelir seviyesindeki çalışanların vergisini azaltıp sermaye kazançlarına yeni vergiler getirmeyi gündemine aldı. Bu düzenlemelerle amaç, orta sınıfı güçlendirmek. İngiltere'de ise Servet Vergisi Komisyonu 500 bin sterlinin üzerinde net serveti olanlardan gelecek 5 yıla yayılacak şekilde yüzde 5 ek vergi alınmasını öneriyor. Arjantin'de 2.5 milyon doları bulunan 12 bin kişiden yüzde 1-3 vergi kesilmesi de yasalaştı.

MİLYONERLER VERGİ ARTIŞINI BEKLİYOR

ABD'de yeni Başkan Biden'ın söz verdiği gibi yıllık 400 bin doların üzerinde geliri olanlara ek vergi getirip getiremeyeceği tartışılırken yapılan son Milyonlerler Araştırması'nda, ülkedeki milyonerlerin üçte ikisinin 2021'de bir vergi artışı beklediği ortaya çıktı. Ankete katılan dolar milyonerlerinin yüzde 43'ü buna rağmen ‘Zaten çok vergi veriyorum” dedi. Oysa pandeminin başladığı günden bugüne 651 Amerikan milyarderi servetini 1 trilyon dolar artırdı.