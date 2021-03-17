Kahvaltının tadı kaçtı!

Kamera: SİNAN TUNÇ

Güne başlarken yapılan en sağlıklı öğün sayılan kahvaltı sofralarının maliyeti, gelen zamlarla birlikte daha çok arttı. Yumurta geçen yıla göre yüzde 52 artarken, zeytin yüzde 13, süt ürünleri yüzde 22, çay yüzde 7 zamlandı. Tüketici, bir kahvaltı masasının maliyetini Sözcü’ye değerlendirdi.

“ÇOCUKLARA BİR TOST YAPAMIYORUZ”

Gülten Akçay: Çocuklara bir tost yapamıyoruz. Bir markete giderken en ucuz markete gittiğimiz halde orada bile tavan yapmış fiyatlar. Bunun önüne nasıl geçilecek ben anlamıyorum. Normal bir peynir çeşidi yağsız en ucuzu neyse onu alıp koyuyoruz. Her geçen gün eksilen var. Artan nerede? Bazen yiyecek bir şey bulamadığımızda akşamdan kalan yemeği kahvaltıda yiyoruz.

Abdullah Bilgin: İnsanın vazgeçemediği, belli peynir türü, salam türü var onları yine bir şekilde alıyorsunuz. Biraz pahalı da olsa alıyorsunuz. Çok şükür ben zorlanmıyorum ama zorlananları da düşünmüyor değilim. Bir takım alışveriş yaptım, cebime keseme uygun olanı bulunca da sevindim ve onları satın aldım.

“BİRAZ PAHALI DA OLSA ALIYORSUNUZ”

Aykut Bahar: Bana yansımadı, işlerim vardı emekli oldum ama tabi ki pahalılıkları görüyorum. Sürekli buradan alışveriş yapıyorum, ufacık bir şey aldım 50 lira. Yarım kilo zeytin ve bir parça peynir aldım. Pahalı tabi ama ben alıyorum. Almayıp ne yapacağım?

“EMEKLİYE NE VERİYORSAN ZAMLARA DA O YANSISIN”

Selma Delen: Çok pahalı yazık, emeklilere de yazık. Sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum. Emekliye ne veriyorsan, zamlara da o yansısın. İki emeklinin aylığı yetmiyor, ek bir gelir olmasın inan herkes kanser, verem olur.

Ramazan Tekeş: Yumurtaya da, peynire de, yağa da, süte de zam geldi ama bize gelmedi. Bize yapılan zam onun iki kat aşağısı. Herkes her şeyi yemek ister dimi? Ama olmadığı zamanda mecburen kesiyoruz.

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