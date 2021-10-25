Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, “22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır” denildi. Açıklamaya göre kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Ayrıca üç kamu bankası da yarından geçerli olmak üzere konut kredileri faiz oranlarında da indirime gitti. Açıklamaya göre konut kredisi 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Reuters’da dün yayımlanan bir haberde Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı ve beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının bugün kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirmesi beklendiği belirtilmişti.