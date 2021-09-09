Kamu-Sen: Memur maaşının yüzde 65’i gıda ve kira harcamalarına gidiyor

Türkiye Kamu-Sen, Araştırma Geliştirme Merkezi, ağustos ayının asgari geçim endeksini yayımladı. Verilere göre, 5 bin 212 lira ücret alan bir memur, maaşının yüzde 65'ini gıda ve kira harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, ağustos ayının asgari geçim endeksini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan Ağustos 2021 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 352,58 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 9.095,37 lira olarak belirlendi.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 144 TL ile yüzde 1,62 oranında arttı. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 41,34 TL artarak yüzde 1,23 oranında yükseldi ve 3 bin 390 TL olarak hesaplandı.

GIDA VE BARINMAYA 3 BİN 389 TL

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise Ağustos ayında 3 bin 389 lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2021 verilerine göre günlük 72 TL lira olduğu belirlenmiştir.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2 bin 182 TL olarak hesaplandı. Buna göre, Ağustos 2021 itibari ile ortalama 5 bin 212 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 41ini oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1 bin 206,30 lira olarak belirlenen kira gideri ise Ağustos 2021 ortalama maaşının yüzde 23’üne denk geldiği belirtilen açıklamada, bir memurun ortalama maaşının yüzde 65,02'sinin yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayrıldığı belirtildi.

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