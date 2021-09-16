Kanada’da enflasyon yüzde 4,1 ile 18 yılın zirvesinde

Kanada'da yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 4,1'e yükseldi. Bu oran, 2003 yılı sonrası dönemin en yükseği oldu. 20 Eylül'deki seçimler öncesinde enflasyondaki artış, Başbakan Justin Trudeau'nun başını ağrıtıyor.

Sozcu.com.tr

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Kanada'da yıllık tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 4,1 ile son 18 yılın zirvesine yükseldi. Ülkede enflasyon temmuzda yüzde 3,7 idi.

Tüm dünyada olduğu gibi enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunlarıyla birlikte salgın tedbirlerinin azaltılmasına paralel artan tüketici talebi, enflasyon artışında etkili oldu.

Ülkede 20 Eylül’deki parlamento seçimleri öncesinde enflasyondaki artış, iktidardaki Liberal Parti’yi zorlayıcı bir başlık olacak. Başbakan Justin Trudeau, konut fiyatlarındaki artışa karşı yabancılara iki yıl süreyle konut satış yasağı getirmeyi vaat etmişti.

BİRÇOK KALEMDE SERT ARTIŞLAR VAR

Çip sorunu nedeniyle sorun yaşanan otomotivde yıllık fiyat artışı yüzde 7,2'ye ulaştı. Söz konusu artış, bu kalemde 1994 sonrasında görülen en sert artış oldu.

Kereste fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunlarındaki sorun nedeniyle mobilya fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8,7 oldu.

Benzin fiyatları ülkede yıllık yüzde 32,5'lik artış gösterdi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışta İda Kasırgası da etkili oldu.

Konut ve gıda fiyatlarındaki artışlar da enflasyonu yukarı itiyor.

Küresel enflasyondaki artış, Türkiye’de kronik sorun haline gelen çift haneli enflasyonda da baskıyı artırıyor.

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