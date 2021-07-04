Kanal İstanbul’un ilk özel projesi belli oldu

Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken, çevresinde kurulacak yeni şehir için imar çalışmaları tamamlandı. Henüz kazma vurulmadı ancak güzergahındaki tarlalara yapılaşma izni verildi.

Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran noktadan başlayarak, Karadeniz'e ulaşan 45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul güzergahında tapu hareketleri dikkat çekiyor. Bölgede, birçok yatırımcı gayrimenkul alıp satarken, çok sayıda büyük yatırımcı da arazi topladı.

Kanal İstanbul güzergahındaki en büyük arazi operasyonuna ise Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) imza attı. Arnavutköy ilçesi Dursunköy Mahallesi'nde yer alan 3 milyon 639 bin 116 metrekarelik araziyi 2013'te Yıldız Holding'den satın alan Emlak Konut GYO, 7 Haziran 2018'te arazinin yarısına THY'yi ortak etti. THY Havalimanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme adlı şirket 312.5 milyon lira+KDV öderken, 64 parselden oluşan arazi üzerinde etaplar halinde proje geliştirmek için el sıkışıldı.

KAZANCIN YARISINI THY ALACAK

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar hem İstanbul Havalimanı çalışanlarına satılacak hem de İstanbulluların konut ihtiyacını karşılayacak. Projelerden elde edilecek kazancın yüzde 50'si Emlak Konut'a, yüzde 50'si THY'ye ait. Birbirinden bağımsız birimlerden oluşan projenin tasarımının mimarı ise Şefik Birkiye. Birkiye, Ankara'da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı. Başta Taksim olmak üzere Camii olmak üzere 7 caminin tasarımını yapan Birkiye, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binasına imzasını attı.

10 BİN KONUT VE İŞYERİ YAPILACAK

Proje 10 bin bağımsız birimden meydana gelecek. İçinde park ve spor alanları da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgedeki yapılaşmayı belirleyecek olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarda Emlak Konut GYO ve THY tarafından hayata geçirilecek projenin yükseleceği arazi için ayrıcalık tanınmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında onaylanan planlarda Yenişehir planlarının 2'inci etabının tam ortasında yer almasına rağmen söz konusu arazi planların dışında tutuldu. Bir bölümünden Kanal İstanbul'un geçeceği arazi ‘düşük yoğunluk-yatay mimari' öngören imar planından etkilenmemiş oldu. Söz konusu parsellerde daha fazla inşaat ve kat yüksekliğinin önü açılmış oldu.