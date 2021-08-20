Kara taşıtına 14.3 milyar gitti

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, iktidarın 15 yılda kara taşıtı alımı ve kiralaması için14 milyar 297 milyon lira harcadığını belirterek, “Vatandaş ödediği vergilerin hesabını sormalı” dedi.

NURAY TARHAN

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2015 yılında eli sıkılığıyla tanınmış teknokrat kökenli Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Bütçede çerez parası bile değil” diye tanımladığı kara taşıtlarının kiralama, bakım, onarım ve satın alımı için 15 yılda 14 milyar 297 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sadece taşıt kiralaması için harcanan paranın 4 milyar 859 milyon lirayı bulduğuna dikkat çekerek, “15 yılda kara taşıtlarına yapılan toplam harcamanın dolar karşılığı ise 5 milyar 404 milyon liradır. Ne zaman tasarruf tedbirlerinden bahsedilse, makam aracı saltanatına son verileceğinden dem vurulur ama yollarda kırmızı plakalı veya çakarlı lüks makam araçları azalmaz, hep artar. Vatandaş otomobil sahibi olmak istediğinde bir tane kendisine, iki veya üç tane devlete alırken, birileri devlet kesesinden en lüks ithal araçlara biner. Bu, cari açığın artmasına katkı pahasına yapılır” dedi. Bingöl, bütçe giderlerinin asgari ücretlinin, çiftçinin, üreticinin, esnafın, tüccarın alın terinden, kazancından, tarlasındaki buğdayından ödediği vergilerle karşılandığını dikkate aldığımızda vatandaş olarak şu soruları sormanın hakkımız olduğunu vurguladı:

VATANDAŞ SORMALI

■ Türkiye'de kaç bin makam aracı vardır?

■ Makam araçlarının kaçı kamu sahipliğinde, kaçı kiralama yoluyla edinilmiştir?

■ Hizmet aracı olarak alınıp makam aracı olarak kullanılan taşıtlar tespit edilmekte ve usulsüz kullanımlar cezalandırılmakta mıdır?

■ Kamu bankaları ve KİT'lerden kamu görevlilerine tahsis edilen kaç makam aracı vardır?

■ Bu araçlara tahsis edilen makam şoförü sayısı kaçtır?

■ Makam aracı tahsisinde ve niteliğinin belirlenmesinde esas alınan kriterler nelerdir?

■ Bu araçlarla yılda ortalama kaç bin km yol yapılmaktadır? Araç başına ortalama, bakım, onarım, yakıt ve şoför maliyeti nedir?

■ Taşıt Kanunu'na aykırı olarak özel işler için taşıt kullanımları tespit edilmekte midir? Taşıt Kanunu hâlâ yürürlükte ama uygulamadan mı kaldırıldı?

■ Kamu tarafından kullanılan araçlardaki “Resmi hizmete mahsustur” yazısını birçok kamu kaynaklı araçta neden göremiyoruz?

Mehmet Şimşek “Bütçedeki payı binde 7, çerez parası” demişti

2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, bir konuşmasında makam araçlarını hedef alan muhalefeti şu sözlerle eleştirmişti:

“Araç saltanatı diye bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez. 2014'te tüm araçların masrafı 3.3 milyar liradır. Türkiye'nin bütçesi 473 milyar liradır. Bütün siyaset binde 7'ye indirgenmiş. Niye? Çünkü vizyon yok.”