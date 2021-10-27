Karadenizli fındık üreticisinin sorunları Fransız basınının gündeminde

Karadenizli fındık üreticileri ve fındıkta çalışan mevsimlik işçiler, tekel olduğu iddia edilen şirketle büyük sorunlar yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Karadenizli fındık üreticisinin Kinder ve Nutella gibi markaları da bünyesinde barındıran Ferrero ile yaşadığı sorunlar Fransız AFP ajansının gündeminde.

“Nutella’nın kullandığı fındığın çoğunu toplayan Türk çiftçileri, sömürü ve düşük ücretten şikayet ediyor” ifadelerinin kullanıldığı haberde, dünya ihracatının yüzde 82’sini oluşturan Türkiye’de fındığın el üstünde tutulan bir ürün olduğu ancak fındık tekeli nedeniyle işçi hakları konusunda sorunlar yaşandığı belirtildi.

‘TOPLADIĞIMIZ FINDIK GERİ GELİYOR’

AFP’ye bilgi veren işçiler, “Topladığımız fındıklar yurt dışına çıkıyor ve Nutella şeklinde geri geliyor. Bizden daha çok kazanıyorlar. Bu sömürüdür” dedi.

AFP’ye konuşan çiftçiler ise şirketin tekel olduğunu ve yapacak çok şeyleri olmadığını belirtti.

İşçilerin günlük 14 dolara çalıştığı belirtilen haberde ağır yük altında büyük bir sömürü işletildiği belirtildi.

‘SERBEST PİYASA DÜZENLEMELERİNE UYGUN’

Konu ile ilgili konuşan bir şirket sözcüsü Ferrero’nun “Türkiye’deki çiftliklere doğrudan sahip olmadığını, onları yönetmediğini ve fındıkları doğrudan çiftçilerden tedarik etmediğini” söyledi. Sözcü, ürünleri için ihtiyaç duydukları fındığı, serbest piyasa düzenlemelerine uygun ve piyasa dinamiklerine göre tedarik ettiklerini belirtti.

Ancak çiftçiler parayı peşin verdiği için acil ihtiyaçları nedeniyle Ferrero’ya yöneliyor.

Ferrero, son 35 yıldır fındık tedarik ettiği Türkiye’de 6 tesiste 1000’den fazla kişiyi istihdam ediyor.

‘ÜRETİCİ ŞİRKET ALEYHİNE KONUŞMAKTAN KORKUYOR’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul Şube Başkanı Ömer Demir, “Fındığı kilosu 22-23 liraya alıp 23 dolara satıyorlar. Türkiye dünyaya yaklaşık 300 bin ton fındık ihraç ediyor ama bu işten sadece yabancı şirketler kâr ediyor” dedi. Demir ayrıca Rekabet Kurumunu da müdahale etmeye çağırdı.

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar ise “Üreticiler Ferrero aleyhine konuşmaktan korkuyor” dedi.

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