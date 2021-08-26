‘Kararlı ve sabırlı duruş devam etmeli’

Öngörülebilirliğin önemine dikkat çeken Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin, kararlı ve sabırlı duruşu sürdürmenin anahtar olduğunu vurguladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “97 yıl önce 2 şube, 37 çalışanla çıkılan yolculukta bugün ulaştığımız teknoloji seviyesi ve geleceğe hazır; hizmet sunma anlayışımız ile sadece Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

PRENSİPLİ ÇALIŞMA

Aran, bankanın 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, İş Bankası'nın, sorumlu bankacılık anlayışı ve “zeka, dikkat, iffet, metotlu çalışma” prensiplerini uygulayarak nereye gelebileceğini, 97 yılın ardından nasıl halen genç, dinamik kalabileceğini, sektörün öncüsü olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Hakan Aran, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesinde ise kur ve enflasyon tarafındaki baskının yapısal bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Nisan ayında genel müdürlük görevini devraldıktan sonra verdiği bir röportajı hatırlatan Aran, “Ekonomik zorlukların nasıl aşılacağının reçetesi sorulduğunda ‘kararlı ve istikrarlı bir duruşun, öngörülebilirliğin ve serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin önemine' vurgu yapmıştım, bunlara ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Bugün de hâlâ aynı fikirdeyim. Öngörülebilirliği sağlamanın, kararlı ve sabırlı duruşun ve serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin bu reçetenin anahtarı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kripto paralarda hızlı düzenlemeler getirilmeli

Dijital paralar konusuna dair görüşlerini aktaran Hakan Aran, bu alana çok hızlı bir şekilde düzenlemeler getirilmesi, şeffaflığın sağlanması, fiyat oynaklıklarının azaltılması, yatırım yapan insanların büyük kayıplarla karşılaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Aran, “Bu işin nasıl olması gerektiğini, ne olması gerektiğini ortaya koyabiliriz” dedi.

Fed cesur kararlarla ekonomiyi destekledi

Hakan Aran, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha pandemi başlarken çok hızlı hareket ettiğini, küresel kriz tecrübesinden de faydalanarak, yerinde ve cesur kararlarla ekonomiyi destekleyip en az hasarla bugüne gelinmesine öncülük ettiğini söyledi. Aran, “Hakkını vermek lazım. Fed, küresel krizde olduğu gibi bu konuda da herkesten önce ilk adımı attı. Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları onu takip etti” dedi. Aran, Fed'in şu anda sözlü yönlendirmeleriyle yine diğer merkez bankalarına öncülük ettiğini belirtti.