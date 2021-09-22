Kartla harcamalara yüz yüze eğitim dopingi

TEPAV verilerine göre, 2021 Ağustos'ta yapılan kartlı harcamalar aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 56 arttı. Ağustostaki ana gider kalemini, yüz yüze eğitim hazırlıkları nedeniyle yüksek oranda artan eğitim ve kırtasiye harcamaları oluşturdu.

Sozcu.com.tr

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Ağustosta bir önceki aya göre sınırlı artan kartlı harcamalar, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yapılan okul alışverişinin etkisiyle canlandı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) verilerine göre, 2021 Ağustos’ta kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 2, işlem adedi olarak ise sınırlı seviyede (yüzde 0.4) arttı.

Kartlı harcamaların ağustosta yıllık bazda ise yüzde 56 yükseldiği ve Mart 2021'den

itibaren gözlenen yüksek artış eğilimini sürdürdüğü belirtildi.

Ağustostaki ana gider kalemini, yüz yüze eğitim hazırlıkları nedeniyle yüksek oranda artan eğitim ve kırtasiye harcamaları oluşturdu.

26 HARCAMA GRUBUNUN 16’SINDA ARTIŞ

Verilerin bazı detayları madde madde şöyle:

• Ağustos genelinde 26 harcama grubundan 16'sında aylık bazda artış yaşandı.

• En fazla artan harcama grubu yüzde 75 ile eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri grubunda görüldü.

• Bunu yüzde 17 ile kuyumcular, yüzde 15 ile doğrudan pazarlama, yüzde 14 ile hizmet sektörleri ve yüzde 11 ile de sağlık-sağlık ürünleri/kozmetik ve müteahhit işleri takip etti.

• Diğer taraftan, temmuz ayında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlaması ve bayram tatili nedeniyle yüksek oranda artış gösteren kumarhane-içkili yerler, kulüp-dernek-sosyal hizmetler, konaklama, yemek ve araba kiralama gibi harcama gruplarında ağustosta düşüş ya da çok sınırlı artış yaşandı.

TATİLE ÇIKANLARIN ARTMASI ETKİLİ OLDU

• Yıllık bazda ise en yüksek artışlar yüzde 127 ile havayollarında, yüzde 102 ile konaklamada, yüzde 98 ile seyahat acenteleri/taşımacılıkta, yüzde 97 ile kumarhane/içkili yerlerde ve yüzde 89 ile de kuyumcularda görüldü.

• TEPAV araştırmasında “Söz konusu artışların seyahat ile ilgili kalemler ve kuyum sektöründe yoğunlaşması, 2021 Ağustos’taki yaz tatili ve düğün aktivitelerinin bir önceki yıla kıyasla çok daha yoğun olduğunu düşündürmektedir” denildi.

ONLİNE ALIŞVERİŞİN PAYI YILLIK 3 PUAN YÜKSELDİ

Öte yandan, internet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 66, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 72 oldu.

Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Ağustos 2020'de yüzde 29 iken, Ağustos 2021'de yüzde 32 seviyesine yükseldi.

Ancak, diğer taraftan, kapanmaya yönelik önlemlerin büyük ölçüde sonlanması ve yaz tatiline yönelik aktivitelerin yoğunlaşması ile birlikte temmuz ve ağustos aylarında uzaktan yapılan

alışverişlerin payında kısmi bir gerileme olduğuna vurgu yapıldı.

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