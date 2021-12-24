Haberler - Ekonomi

Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma: 17:16 - 24 Aralık 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır Merkez Bankası'ndan üç günde 8,6 milyar dolarlık örtülü müdahale İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan üç günde 8,6 milyar dolarlık örtülü müdahale

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Azerbaycan Çarşamba Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Dolar Ekonomi Maliye Bakanı Merkez Bankası Recep Tayyip Erdoğan Reuters Şahap Kavcıoğlu Türkiye