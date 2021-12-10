Kestane fiyatları el yakıyor

Kestanenin kilosu pazarda 30 liraya kadar çıktı. Fiyatlardaki yüksekliğin nedeninin üretimdeki düşüş kaynaklı olduğu belirtildi.

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Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebap bu yıl en az 10 liraya satılıyor. Bu fiyat pazarda 30 liraya çıkarken, mangalda pişince 200 lirayı buluyor.

Bilecik’te kestane satıcısı Kadir Demirbaş, fiyatlardaki pahalılığın nedenini, bu sene kestane ağaçlarının hastalanmasıyla üretimin düşmesine ve rekoltenin az olmasına bağladı. Demirbaş, “Bu da hem üreticiyi hem tüketiciyi olumsuz etkiledi” dedi.

YILLIK YÜZDE 150 ZAMLANMIŞTI

Kasım ayı ortasında, ülkede en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir’de hasat edilen kestanenin, üreticiden çıkış fiyatında ciddi artışlar olmuştu.

4 liradan satılan kestane kebabın toptan fiyatı, bu yıl 10 liraya çıkmıştı. Bazı illerde kilosu 10 TL ila 35 TL arasında değişebiliyor.

Demirbaş, alabilen tüketicinin tavada, fırında, közde pişirilebileceği gibi haşlama olarak da pişirilebilebileceği tavsiyesinde bulundu:

“Hatta en sağlıklı kestane pişirme yöntemi haşlama yöntemidir. Çünkü bu yöntemle bir yandan nem oranı artan kestanenin bir yandan kalori değeri düşmektedir. Ayrıca kestane stres ve depresyon gibi durumların önüne geçen bir sakinleştirici olarak çalışır.” (İHA)



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