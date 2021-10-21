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Kılıçdaroğlu’ndan faiz kararına tepki: Ülkeyi açlığa götürüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası yaptığı açıklamada "Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu. Başka bir izahı yok" dedi.

Yayınlanma: 16:40 - 21 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan faiz kararına tepki: Ülkeyi açlığa götürüyor

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi. Karar sonrası döviz kuru zirveyi gördü, dolar/TL 9,48’e, euro/TL 11,05’e yükseldi.

Faiz kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iktidarı sert  sözlerle eleştirdi.

“ŞAHIS VE ŞÜREKASI ÜLKEYİ AÇLIĞA DOĞRU GÖTÜRÜYOR”

Kılıçdaroğlu, “Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!” ifadelerini kullandı.

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