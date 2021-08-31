Kırmızı liste en çok turizm çalışanlarını vuracak: 3.5 milyon kişi işsiz kalabilir

İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste kararları nedeniyle turizm sezonunun erken kapanmasından en çok turizm çalışanlarının etkileneceğini belirten Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, 3.5 milyon çalışanın işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsmail AKIN

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm-İş) Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartmamış olması nedeniyle sezonun erken bitebileceğine dikkat çekti.

Yahyaoğlu, turizm işletmelerinin kapanmasıyla 3.5 milyon çalışanın işsiz kalacağına dikkat çekti.

‘İŞÇİLER AÇLIĞA MI MAHKÛM EDİLECEK?’

Türkiye’nin en önemli gelir ve istihdam kaynaklarından biri olan turizm sektöründe, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartmamış olması hayal kırıklığı yaşattı.

Turistik işletmelerin kapanmasının en çok turizm çalışanlarını etkileyeceğini belirten Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, şunları söyledi:

“Eylül ayının başına geldik. Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de ne olacağı görünmüyor. 250'lere varan günlük ölüm vakaları yaşanıyor. Kırmızı listeye almaları ‘dış güçler' olarak komplo teorileriyle izah etmeye çalışıyorlar. Komplo teorisi değil gerçek bu. Türkiye yeniden çok riskli bir ülke durumuna geldi tekrardan. Hasta vaka ve ölüm sayılara korkunç yükselmiş durumda. Turizmin tehlikeye girmesinin dışında bütün halkın hayatı tehlikeye giriyor. Ne tarafından tutacağımızı bilmiyoruz.

Eylül sonu itibarıyla, sezon kapandığında restoran, kafe, bar, otel işçileri tekrar açlığa terk edilecektir. Zaten 22 aya yakın bir işsizlik ve açlık dönemi olmuştu. Devletin desteği zaten çalışır durumda olanlara olmuştu. Yani, patronun para ödemesi gereken işçilere devlet para ödedi.

Milyonlarca işsiz olmasına karşı onlara bir ödeme yapılmamıştı. Şimdi aynısı mı olacak yeniden. Yetkililere bunu duyurmak lazım. Turizm işçileri süresi belirsiz bir açlığa, işsizliğe ve yokluğa mahkum mu edilecekler? Yoksa bu kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası daha gelişmiş bir kapsamda insanlara bir sosyal destek olarak sunulabilecek mi?”

TEKRAR İŞSİZLİKLE BAŞ BAŞA…

Turizm çalışanlarının büyük bir bölümünün sigortasız çalıştığını da ekleyen Yahyaoğlu; “Bizim turizmde çalışan işçilerin önemli bir çoğunluğu sigortasız çalışıyor. Devlet hiçbir işlem yapmıyor. Yani sigortasız çalışmak çok makul, kabul edilebilir bir şey gibi görüyor” dedi.

“Devlet sigortasız çalışmayı engellemediğine göre, sigortasız çalışmaktan dolayı işçi cezalandırılamaz bu durumda” diyen Yahyaoğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki günler aynısını yaşayacağız gibi görünüyor. Eğer sezon eylül sonu itibarıyla bitti denirse milyonlarca işçi tekrar işsizlikle baş başa kalacak. Bu durum sadece İngiltere ve Fransa ile sınırlı kalmayacak. Dönüşlerde karantina uygulaması var. 14 gün karantinada kalan kişi otel masraflarını kendi karşılayacak diyor.

14 gün orada bir kişinin otelde kalması, Türkiye'de tatil yaptığı paranın iki katından daha fazla. Kimse böyle bir tatile gelemez. O karantinayı kimse göze alamaz. Bu çok tehlikeli bir süreç bence.”

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