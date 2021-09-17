Kısa vadeli dış borç 168,7 milyar dolara yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,7 artışla 125,3 milyar dolara yükseldi. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,7 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında artışla 125,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,6 oranında artarak 58,9 milyar doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında artarak 39,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında artarak 13,8 milyar dolara yükseldi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,5 oranında artarak 15,9 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,3 oranında artışla 14,5 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 14,8 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 13,1 oranında artarak 33,7 milyar dolara yükseldi.

KAMU BANKALARININ BORCU ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,1 oranında artarak 25,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,6 oranında artarak 72,9 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında artarak 72,0 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,9 oranında artarak 52,8 milyar dolara yükseldi.

YÜZDE 40,7’Sİ ABD DOLARI CİNSİ

2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Temmuz sonu itibarıyla 514 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 72 milyon dolar oldu.

2021 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 40,7'si ABD doları, yüzde 25,8'i Euro, yüzde 13,3'ü TL ve yüzde 20,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

KALAN VADEYE GÖRE BORÇ 168,7 MİLYAR DOLAR

2021 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 17,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,4, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 62,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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