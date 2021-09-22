Kıskaç altındaki MB faiz indirimi planlıyor

FED’in para politikasını sıkılaştırması beklenirken, MB siyasi otoritenin faiz indirim baskısı altında toplantı yapacak. FED’in şahin mesajlar vermesi MB’nin işlerini zorlaştıracak

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam faiz kararını açıklayacak. Faizde zaten herhangi bir değişim beklenmiyor. Fakat FED'in varlık alım programında azaltıma gideceğine dair ipuçları karar metninde ya da açıklamalarda yer alabilir. FED'in kasım-aralık döneminde varlık alımlarını azaltmaya (tapering) başlayarak sıkı para politikasına adım atması beklenirken, Merkez Bankası (MB) siyasi otoritenin faiz indirimi talebine cevap verme planları yapıyor. MB eylül ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Tüketicinin asıl enflasyonunu değil de gıda, enerji hariç çekirdek enflasyonu baz alan MB'nin bu ayı pas geçmesi fakat ilk fırsatta faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

TL İÇİN ÜÇ BÜYÜK RİSK

Dolar endeksi dün son bir ayın zirvesinden gerileme gösterdi, fakat doların güçlü kalması bekleniyor. Türkiye kredi temerrüt risk priminin (CDS) 400 baz puanı aşması ve dolar endeksindeki yükseliş yurtiçinde döviz kurlarındaki hareketi kuvvetlendiriyor. Dün dolar günü 8.6400 liradan, Euro ise 10.1300 liradan tamamladı. Bloomberg Intelligence Analisti Tomasz Noetzel, paylaştığı bir raporda dolarizasyon, petrol fiyatları ve enflasyonun Türk bankaları ve Türk Lirası için en önemli riskler olduğunu belirtti. Türkiye CDS puanının 400'ün üzerine yeniden çıkmasının politika yapımındaki belirsizliklerin bir hatırlatıcısı olduğunu belirten Noetzel, hükümetin müdahalesinin ülkeye gelen yatırımlara karşı en büyük tehdit olduğunu da söyledi.

Bu Süreçten biz yine negatif ayrışacağız

FED'in sıkı para politikasına adım atması beklenirken birçok bankanın faiz artışına başladığına dikkat çeken Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu, “Biz ise sıkı para politikasını korumak zorundayken merkezden inceden inceye gevşek politika sinyalleri geliyor. Korkarım ki yine süreçten negatif ayrışacağız” dedi. Enflasyona yükselen kur ve cari açık da eklendiğinde MB'nin gerçekten sıkı bir para politikası uygulaması gerektiğini ancak bankanın Şahap Kavcıoğlu döneminde “bir şey yapmayarak” direnmeye çalıştığını belirten Şerefoğlu, siyasi otoritenin faiz indirim talebinin koşullar hiç uygun olmadığı halde oldurulmaya çalışıldığını söyledi.

KÖTÜ SENARYODA İNDİRİM ERTELENİR

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen MB'nin kasım veya aralık ayından başlayarak toplam 50-100 baz puan faiz indirmesini beklediklerini aktardı. Gürleyen, FED'in şahin mesajlar verdiği, doların güçlenmeye devam ettiği ve Türk Lirası'nın değer kaybettiği kötü senaryoda ise bankanın faiz indirimini ertelemek zorunda kalabileceğini belirtti.