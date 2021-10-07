Koç Holding’ten karbon dönüşüm programı adımı

Koç Holding, sera gazı salınımını azaltmak amacıyla Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattığını duyurdu. Programın üç ana başlık altında yönetileceğini anlatan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "İklim krizi özel sektörün, kamunun ve sivil toplumun işbirliği yapması gereken çok acil bir konu" dedi.

Sozcu.com.tr

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Koç Holding, iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050’de karbon nötr olma hedefi kapsamında Karbon Dönüşüm Programı'nı başlattığını duyurdu.

Özel sektörün dünyayı ilgilendiren tüm meselelerde çözüm ortağı olma sorumluluğunun olduğunu söyleyen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Her önemli küresel meselede olduğu gibi, iklim krizi; özel sektörün, kamunun ve sivil toplumun işbirliği yapması gereken çok acil bir konu. Kültürel Dönüşüm Programımızı, karbon dönüşümünü de ekleyerek zenginleştiriyoruz” dedi.

‘Karbon nötr olmak’, bir kurumun saldığı sera gazlarını dengelemek için, salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salımına engel olacak projeler gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

PROGRAM 3 ANA BAŞLIK ALTINDA YÖNETİLECEK

Karbon Dönüşüm Programı'nı üç ana başlık altında yöneteceklerini açıklayan Levent Çakıroğlu, “Bunlardan ilki, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımızın analiz edilmesi ve çıktılar doğrultusunda aksiyon planlarımızın oluşturulmasıydı. Bu kapsamda sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren “İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü”ne (TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık” dedi.

“Yol haritamızın ikinci ayağı ise 2050’ye kadar karbon nötr olma taahhüdüne ulaşmak üzere Topluluk şirketlerinin hedeflerinin belirlenmesi oldu” diyen Çakıroğlu,

“Yol haritamızın üçüncü ve son ayağını ise AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel ve ulusal ölçekteki iklimi merkeze alan politika ve uygulamaların takip edilmesi oluşturuyor” diye konuştu.

‘İSABETLİ BİR ZAMAN’

İklim krizinin artan etkilerine bu yaz döneminde hep birlikte şahit olunduğunu anımsatan Çakıroğlu, “Yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde orman yangınları, sel ve kasırga gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler meydana geldi” dedi.

Saygın bilim kuruluşlarından olarak gösterilen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 6. Değerlendirme Raporu’na atıf yapan Çakıroğlu, “Rapor, Paris Anlaşması’ndaki küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefini gerçekleştirebilmek için çok hızlı ve çok güçlü bir ekonomik dönüşüme ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor. Sadece bu bile başlattığımız Karbon Dönüşüm Programı'nın ne kadar kritik, ne kadar doğru zamanda ve isabetli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

‘MÜCADELEDE YAPISAL DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİZ’

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ise, “Koç Topluluğu olarak bugüne kadar toplum ve çevre odaklı pek çok büyük projeyi birlikte başarıyla yürüttük. Fakat ‘Karbon Dönüşümü Programı' hem çok daha uzun vadeli, hem de yaratacağı etki ve dönüşümün ölçeği açısından hepsinden daha büyük” dedi.

“Dünyanın şu an belki de en önemli gündem maddesi olan karbon dönüşümü bizim her bir sektörümüzü yakından ilgilendiriyor ve büyük sorumluluklar yüklüyor” diyen Ünlü, “Biz Koç Topluluğu olarak, bu alanda da ülkemiz özel sektörüne öncülük edeceğiz. İklim kriziyle mücadele yolunda yapısal önlem ve değişikliklere gideceğiz” diye konuştu.

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