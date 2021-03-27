Kolin İnşaat’ın dev şirketine sürpriz hissedar çıktı, dava açıldı

Dünya Bankası verilerine göre, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirket arasında yer alan Kolin İnşaat'ın hakim ortağı olduğu Ar Alçı-Arslanlı Alçı şirketine, sürpriz ortak çıktı.

Türkiye’nin önde gelen otoyol ve tünel inşaat firması Projima Tünel A.Ş.'nin sahibi Esen Aslan, Kolin İnşaat'ın Ar Alçı-Arslanlı Alçı şirketine ortak olmadığı dönemde amcasının oğlu Elazığ Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın babasıyla işbirliği yaparak hisselerine el koyduklarını iddia etti.

Hisseleri karşılığında iki şirketten milyonlarca TL alacağı olduğunu söyleyen Esen Arslan, pay sahibi olduğu Alacakaya Mermer Maden İşletmesi şirketi ve Ar Alçı-Arslanlı Alçı şirketine hisselerinin usulsüzce devrinin yapıldığını iddia ettiği 2009 yılı yönetim kurulu kararlarının iptali için dava açtı.

NADİR BULUNAN VİŞNE MERMERİNİ DÜNYAYA SATIYOR

Dünyada nadir bulunan, Türkiye’de de sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerini Beyaz Saraya kadar ihraç eden Alacakaya Mermer Maden İşletmesi şirketi ile Kolin İnşaat'ın şirketleri arasında yer alan Ar Alçı-Arslanlı Alçı şirketindeki hisselerini 2009 yılında usulsüzce elinden alındığını ileri süren müteahhit Esen Arslan, hukuk mücadelesi başlattı.

Hisselerinin 12 yıl önce kendisinden habersiz Elazığ Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan ile kardeşi Oğuzhan Arslan'a devredildiğini iddia eden Esen Arslan'ın açtığı davalarla ilgili mahkeme, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden şirketler ile ilgili bilgi istedi.

HABERİ OLMADAN HİSSELERİNİ DEVRETTİLER İDDİASI

Esen Arslan'ın Elazığ Asliye Hukuk Mahkemelerine iki şirketin yönetim kurulu kararlarında hisselerin devrinin işleminin iptal edilmesi için avukatı aracılığıyla açtığı davaların dilekçelerinde şu iddialara yer verildi:

Ar Alçı-Arslanlı Alçı ve Ham Maddeleri San. Tic. A.Ş. yetkilileri 2009'da yönetim kurulunu topladı. Pay sahibi ortağı olmasına rağmen Esen Arslan toplantıya çağrılmadı. Esen Arslan'ın imzasının taşımayan belgelerle toplantıda devir işlemi yapıldı. Esen Arslan'ın bin adet hissesi 75 Bin TL bedelle şirkette pay devri gerçekleşti. Yine aynı şekilde Esen Aslan'ın Alacakaya Mermer Maden İşletmesi şirketindeki 250 adet hissesi 125 bin TL bedelle pay devri yapıldı.

YOKLUK YAPTIRIMINA TABİ

Dava dilekçesinde Esen Arslan'ın bilgisi dışında gerçekleştirilen bu devir işleminin ‘yokluk’ yaptırımına tabi olduğu belirtildi. Esen Arslan'a yapılması gereken çağrı kağıdı usulüne uygun yapılmadığının ileri sürüldüğü dilekçede, şirket hisse payının devrinin usulsüz yapıldığı yer aldı.

Dilekçede, “Bu husus yönetim kurulu kararının kurucu unsurlarına aykırılık teşkil etmektedir ve yokluk yaptırımına tabidir. Esen Arslan şifahi dahi olsa hiçbir şekilde devir işlemine rıza göstermemiştir, yapılan devir müvekkilin hissesinin hukuksuzca şirketten koparmaktır” denildi.

‘ZAMANAŞIMI YOK, DEVİR İPTAL EDİLSİN’

Geçersiz yönetim kurulu kararlarının baştan itibaren hukuki sonuç doğurmayacağının belirtildiği dilekçede, bu kararlara dayanılarak yapılan işlemlerin geçersiz olduğu ve zamanaşımına uğramadığı belirtildi.

Mahkemeden, Esen Arslan'ın rıza göstermediği ve kendisinden habersiz bir şekilde yönetim kurulu toplantısında yer almamasına rağmen yapılan hisse devir işlemin iptaline karar vermesi istendi.

KOLİN İNŞAAT BÜYÜK HİSSEDAR OLDU

Esen Aslan hisselerinin devrinden bir süre sonra Kolin İnşaat, Ar Alçı-Arslanlı Alçı şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı.

Şirket hisselerini elinden alanların kuzenleri Elazığ Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan ile kardeşi Oğuzhan Arslan olduğunu iddia eden Esen Aslan, bu durumdan 2015'te haberi olduğunu söyledi.

Babasının araya girmesiyle bugüne kadar hakkının verilmesi için beklediğini belirten Arslan, “Babam akrabasınız dedi. Ancak hisselerimin karşılığını vermediler. Ar Alçı- Arslanlı Alçı şirketinin çoğunluk hissesini Kolin İnşaat'a satmışlar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Yaklaşık 20 milyon dolar alacağım var” dedi.

MAHKEME YÖNETİM KURULU KARARLARINI İSTEDİ

Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Elazığ 3. ve 6. Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarda mahkeme, Elazığ Ticaret sicil Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şirketlerin faal olup olmadığını ve şirketlerin 09 Ocak 2009 tarihli yönetim kurulu kararı, toplantıda alınan kararlar, hazirun listesini istedi.

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