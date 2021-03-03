Kontrollü normalleşme restoranları kurtarmaz

Ekonominin en dinamik sektörlerinden olan ve salgında iki kez kapısına kilit vurmak zorunda kalan yeme içme sektörü, ikinci normalleşme dönemi için kepenkleri açtı. Sadece paket servis hizmetine izin verilen süreçte haftalık 2.5 milyar TL'lik kayıp yaşadığı tahmin edilen sektörün 20 Kasım-1 Mart döneminde paket servis gelirleri düşüldüğü haliyle toplam kaybı 33.2 milyar TL'ye ulaştı. Bu süreçte sektör çalışanları için büyük önem taşıyan bahşiş gelirlerinde ise 2.6 milyar TL'lik kayıp yaşandı. Bu dönemde sermaye yapısı büyük yara alan işletmelerin açılış için kredi ötelemeleri, prim desteği ve kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) uzatılması gibi desteklere ihtiyaç duyduğunu aktaran sektör temsilcileri, örtülü iflaslar ile kepenk açamayan işletme sayısının gelecek iki haftada ortaya çıkacağına dikkat çekti.

BİRÇOĞU AÇAMAYACAK

Normalleşme kararlarının ardından işletmeler açılış için geceden hazırlık yaptı. Pandemi öncesinde 135 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan yeme içme sektörünün mozaik bir yapısı olduğunu kaydeden Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer “Çorbanın kaynaması iyi ama birçok işletme açamayacak” dedi. Demirer, kişi başı harcamanın daha yüksek olduğu ve asıl hizmeti akşam veren restoran ve işletmelerin yarı kapasite ile çalışacağına işaret ederek, normal ciroların en fazla yüzde 25'ine ulaşılabileceğini dile getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârkarı Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise esnafa kredi yapılandırmaları ile zaman tanınmasını talep ederek, işletmelerin ayağa kalkması ile devletin de yükten kurtulacağını aktardı.

ÖRTÜLÜ İFLASLAR KAPILAR AÇILINCA ORTAYA ÇIKACAK

Yeme içmenin mücbir sebep nedeniyle öncelikli sektör haline gelmesi gerektiğini anlatan Kaya Demirer, şöyle konuştu: “KÇÖ 31 Mayıs'a uzatılmalı. Özellikle istihdam ve istikrar için KÇÖ bittiği zaman devletle kampanya yapalım. 12 ay boyunca eleman sayısını eksiltmemek taahhüdü ile çalışanın her ay maaşını ödeyeceğim, devlet de primlerini ödesin. Kredi taksitleri ötelenmeli. İşletmelerin bir kısmı ekonomik nedenlerle açamayacak. Örtülü iflas çok var. Bu sıkıntılar, kapılar açıldığında çıkacak ortaya.”

FAİZSİZ KREDİ VE TEŞVİK TALEBİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, birinci önceliklerinin tam açılma olduğunu ancak bu yolla da sektörde ‘tekerin döneceğini' aktardı. İşletme sermayesi için bu dönemde açılış yapmak isteyenlere destek isteyen Bingöl, faizsiz teşvik ve kredi taleplerini ilettiklerini dile getirdi.