Konut fiyatlarında yıllık 29,2 artış

Konut Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 2,7 ve yıllık yüzde 29,2 arttı.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran 2021 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 29,2 oranında arttı.

Mayıs ayının ardından haziranda da konut fiyatları artışında yavaşlama devam etti. Mayısta, aylık artış yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Merkezin açıkladığı reel artış ise yüzde 9,9 oldu.

İstanbul’da konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3, Ankara’da 2,0 ve İzmir'de 2,4 olarak gerçekleşti. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,4, yüzde 25,7 ve yüzde 29,9 yükseldi.

ÜÇ BÜYÜK İLİN METREKARE FİYATLARI

Son fiyatlara göre Türkiye genelinde bir konutun metrekare fiyatı ortalama 4553 TL olurken bir konutun ortalama metrekare fiyatı İstanbul’da 6803 TL, Ankara’da 3339 TL ve İzmir’de 5526 TL oldu.

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