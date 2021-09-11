Konut krizi Kanada’yı da sallıyor: Yabancılara yasak geliyor

Türkiye'de hükümet 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapan yabancılara vatandaşlık verirken, Kanada'da hükümet seçim öncesinde yabancılara iki yıl süreyle konut satışını yasaklama ve yabancıların elindeki boş konutlardan ek vergi almayı vaat etti. Ülkede konut fiyatlarındaki sert artış seçime damga vuruyor.

Sozcu.com.tr

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Konut fiyatlarındaki artış, son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Türkiye genelinde hem kiralar hem satış fiyatları astronomik düzeyde yükseldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından emlak sitesi sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, ağustosta Türkiye genelindeki satılık konutların fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre 38,9, kiralık konutların fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34,6 arttı. İstanbul’daki kiralık dairelerin yıllık fiyat artışı ise yüzde 50,7 oldu.

Türkiye yüksek enflasyonun da etkisiyle konut fiyat artışında dünya birincisi ancak Asya'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın birçok ülkesi konut sorunuyla karşı karşıya.

Bu ülkelerden biri de Kuzey Amerika ülkesi Kanada.

KANADA’DA FİYATLAR HIZLI ARTIYOR

Kanada Emlak Birliği'nin verilerine göre, ülkede ortalama konut fiyatları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 oranında arttı. Ülkede yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 3,7 olduğu düşünürse reel artış oranının da yüksek olduğu görülüyor.

Konut fiyatlarındaki artış, ülkede 20 Eylül'de yapılacak federal parlamento seçimlerinin de başat konularından biri haline geldi.

‘TEKRAR SEÇİLİRSEM YASAKLAYACAĞIM’

Mevcut Başbakan ve Liberal Parti lideri Justin Trudeau, konut fiyatlarındaki artışı durdurmak üzere bir önlem olarak yabancılara konut satışını 2 yıl süreyle yasaklamayı vaat ediyor.

Son olarak 7 Eylül'de konuya dair vaadini sosyal medyada da paylaşan Trudeau, “Bu kadar çok Kanadalı ev almaya çalışırken evler boş durmamalı. Bu nedenle, önümüzdeki iki yıl için Kanada’da yabancıların konut almasını yasaklayacağız ve yabancılara ait boş mülkleri vergilendireceğiz” dedi.

Trudeu ayrıca, ilk kez konut alacak vatandaşlar için vergiden muaf tasarruf hesapları ve kara para aklamayla mücadele için emlak sektörünün daha fazla gözetimi gibi vaatlerde bulunuyor.

Liberal Parti ayrıca, önümüzdeki dört yıl içinde 1,4 milyon adet konut inşa etme veya onarma sözü veriyor.

MUHALEFETTEN DE YABANCILARA YASAK VAADİ

Hem düşük faiz oranları hem de yabancıların artan talepleriyle konut fiyatları uzun süredir yükseliş eğiliminde olan Kanada'daki konut fiyatlarındaki artış, pandemiyle birlikte hız kazanmıştı.

Ülkede özellikle Çinlilerin artan konut alımları dikkat çekiyor.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin lideri Erin O’Toole da Kanada dışında yaşayan yabancı emlak yatırımcılarına yönelik iki yıllık bir yasaklama sözü verdi. Ayrıca O’Toole, seçilirse devlete ait binaların yüzde 15’ini yenileyip konut haline getirmeyi planlıyor.

Muhalefetteki bir diğer parti Yeni Demokrat Parti de, Kanada’da ikamet etmeyen yabancı yatırımcıların evlerine yüzde 20’lik bir vergi getirmeyi öneriyor ve 30 yıllık ipotekleri yeniden başlatmayı vaat ediyor.

TÜRKİYE 250 BİN DOLARA VATANDAŞLIK VERİYOR

Hükümetin 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul satın alanlara vatandaşlık verilmesini öngören düzenlemesi sonrasındaki üç buçuk yılda yabancılar Türkiye'de toplamda 128 bin 234 adet konut satın aldı.

İlk dört sırada Irak, İran, Rusya ve Afganistan vatandaşları yer alıyor.

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