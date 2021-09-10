Konya’da sendikaya üye olan 140 işçi Kod 46 ile işten çıkartıldı

Konya’da otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren Kentpar Otomotiv fabrikasında çalışan 140 işçi DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldu. İşçilerin sendikal haklara sahip olmasının ardından işçiler, işveren tarafından Kod-46’tan işten çıkartıldı. Bunun üzerine fabrikayı terk etmeyen işçiler, eylem başlattı.

Müslüm EVCİ

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Konya'da otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren Kentpar Otomotiv'de çalışan yaklaşık 140 işçi Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olarak sendikal haklarını kazandı. İşçilerin sendikayla örgütlenmesine karşı çıkan yönetimi ise 140 işçiyi kod-46'dan işten çıkarttı. İşverenin kararına tepki gösteren işçiler fabrikayı terk etmeyerek eylem başlattı. Dün geceyi fabrikada geçirenlerin eylemi bugün de sürdü.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

İşçilerin eylemine destek veren Metal-İş Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, işvereni aradıklarını ancak telefonlarına çıkmadığını belirterek, “İşçilerle mücadelemiz bir sonuç elde edinceye kadar sürecek” dedi.

“HEPİMİZ KOD-46'DAN İŞTEN ÇIKARTILDIK”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Kadir Girgenç isimli işçi ise şunları söyledi:

“Fabrikadaki bazı arkadaşlarımızla birlikte Birleşik Metal-İş'e üye olduk ve yeterli çoğunluğu elde ettik. Çoğunluğu sağladıktan sonra Çalışma Bakanlığı'da sendikalaşmamıza onay verdi. Bunun üzerine sendikalaşmamıza karşı çıkan fabrika yöneticileri e-Devlet üzerinden bazı arkadaşlarımızı kontrol ettiler. Daha sonra sebepsiz yere 3-4 arkadaşımızı işten çıkarttılar. Biz duruma tepki gösterdik ve daha sonra fabrika yöneticileri bütün işçilerle bir toplantı yaptı. Ardından da sendikaya üye olan 140 işçi işten çıkartıldık. E-devletten kontrol ettiğimizde ise hepimizin kod-46'dan işten çıkartıldığını gördük. Bunun üzerine de biz fabrikayı terk etmedik ve eylem başlattık”

“HAKKIMIZ OLAN YEMEĞİ DAHİ VERMİYORLAR”

“Bugün maaş günümüz ama hala maaşlarımız ödenmedi” diyen Girgenç, “Burada bazı yöneticiler bizi sürekli kışkırtarak olay çıkmasını istiyor. Bunu da olay çıkarsa polis müdahalesi yapılması için istiyorlar. Bundan ziyade hakkımız olan öğle yemeğini dahi vermediler. Tuvaletleri kullanmamıza zorluk çıkartıyorlar. Bugün maaş günümüzdü ve maaşlarımız da hala yatırılmadı. Ekonomik olarak zorluk çeken birçok arkadaşımız maaşlarını alamadıkları için mağdur ediliyor. Biz sendika hakkımız tanınana ve işe dönüşümüz sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KOD 46 NEDİR?

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunmasıyla işten çıkartılmasını kapsayan koddur.

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