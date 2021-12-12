Körfez’e dünya kupası dopingi

Körfez şirketlerinin hisseleri, 2022 Dünya Kupası'nın yarattığı beklentiyle ve petrol piyasalarındaki olumlu gelişmelere paralel olarak parlak seyrini sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Yükselen petrol fiyatları sayesinde Körfez hisse senetleri son 10 yılın en yükseğini görürken yatırımcılar, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle bu hisselerden daha çok kazanç bekliyor.

Bölge hisse senetleri yüzde 36 getiri ile 2007’den bu yana en iyi yıllık performansını sergiledi. Bu performans, gelişmiş dünya piyasalarını izleyen MSCI Dünya Endeksinin yüzde 20’lik kazancı ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinin yüzde 1,9’luk kaybı ile kıyaslanınca oldukça büyük bir kazanç.

DÜNYA KUPASI VE PETROL ETKİSİ

Bu sırada 2022 futbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar, altyapı ve etkinlik hazırlıklarına milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Dünya kupasının yarattığı beklentilerin yanı sıra petrol fiyatlarının sene başından bu yana yüzde 50’den fazla artmış olması, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için ciddi bir getiri kaynağı oldu.

Aynı zamanda BAE’nin pek çok kamu yatırımını halka arz edeceği öğrenildi.

POTANSİYELLER VE RİSKLER

İran nükleer anlaşmasının yeniden müzakere edilme olasılığı, Yemen’deki savaşın sona ermesine dönük beklentiler ve İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi gibi potansiyeller de bu ülkelerin kazanç beklentilerini artırdı.

Kasım ayında Suudi Arabistan hisselerini de alım listesine geri koyan Morgan Stanley’e göre, küresel gelişen piyasa aktif fonları Orta Doğu hisse senetlerinin büyük ölçüde altında kalmaya devam ediyor.

Covid’in yeniden canlanma ihtimali ve bunun seyahat ve Dünya Kupası üzerindeki potansiyel etkileri ise Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin taşıdığı riskler olarak görülüyor.

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