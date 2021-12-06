Korsanlardan 200 milyon dolarlık kripto vurgunu

Kripto para borsası BitMart'ın hack’lendiği ve 200 milyon dolara yakın varlığın çalındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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BitMart isimli kripto borsasının Yönetim Kurulu Başkanı Sheldon Xia Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, bilgisayar korsanları kripto cüzdanlarından yaklaşık 200 milyon dolarlık kripto para çekti.

Kripto para piyasasında sert düşüş sürerken, oynaklık yönündeki eleştirilere güvenlik sorunu da eklendi.

Güvenlik firması PeckShield, Twitter hesabındaki bir gönderide, önce kaybı 100 milyon dolar olarak belirledi, ardından miktarı ikiye katladı.

Theblockcrypto.com’un bildirdiğine göre, etkilenen kriptolar arasında Shiba Inu gibi koinlerin yanı sıra yanı sıra USD Coin gibi sabitcoinler de bulunuyor.

ZARAR İADE EDİLECEK

Xia, “Ethereum ve Binance Chain cüzdanlarımızdan biriyle ilgili büyük ölçekli bir güvenlik ihlali belirledik” dedi. BitMart hesabından yapılan başka bir tweette ise şirket, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını ve kullanıcılardan anlayış ve sabır istediğini söyledi.

Xia, olaydan etkilenen kullanıcıların zararlarının şirket tarafından karşılanacağını açıkladı. Sheldon Xia, para çekme işlemlerinin ise 7 Aralık itibarıyla kademeli olarak başlatılacağını ifade etti.

BÜYÜK KORSANLIKLAR GÜVENİLİRLİĞİ SARSIYOR

Geçtiğimiz Ağustos ayında tarihin en büyük kripto vurgunlarından biri olmuş, PollyNetwork isimli merkezi olmayan kripto para borsasından 610 milyon dolar çalan hackerlar, çaldıkları parayı iade etti.

Kripto borsalarına yapılan saldırılar, pek çok yatırımcı tarafından parasını korumak için güvenli bir araç olarak bu piyasaya olan güveni sarsıyor.

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