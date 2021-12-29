Kripto para sektörü temsilcileri TBMM’de

Türkiye'de faaliyet yürüten kripto para sektörü temsilcileri, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yasal düzenleme sinyallerinin ardından TBMM'de AKP Grubu temsilcileri ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Kripto para piyasası temsilcileri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AKP Grubu temsilcileri ile bir araya geldi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş önceki günlerde Twitter’da kripto para piyasası temsilcileri ile canlı sohbet odasına katılmış sonrasında bu isimlerle TBMM’de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Elitaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Twitter'da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM'ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu'ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikte dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı, blockchain araştırmacısı Uğur Açıkgöz, avukat Sima Baktaş ve ekonomist Kamile Uray ile Sait Arslan’ın katıldığı belirtiliyor.

Toplantıda konuşulanlara ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ERDOĞAN DÜZENLEME MESAJI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ekonomi basınından bazı temsilcilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kripto para konusunda mesajlar vermişti. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gecikmeden Meclis’e göndererek bu konuda adım atacağız” demişti.

Elitaş da haftabaşında konu ile ilgili, “Bürokrasinin hazırladığı teklifi, onların bize verdiği bilgiler çerçevesinde daha olgun, daha dolu dolu dinlemiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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