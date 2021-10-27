Kripto para Shiba Inu rekor kırmaya devam ediyor

Yükselişine Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda Twitter'da paylaştığı bir köpek fotoğrafı ile başlayan Shiba Inu, rekor kırmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Tesla CEO’su Elon Musk’ın köpeğinin cinsinden ilham alınarak piyasaya sürülen ve köpek coinlerinin bir türü olan Shiba Inu (SHIB) tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BİR HAFTADA 2 KAT DEĞERLENDİ

CoinGecko verilerine göre SHIB'in son yedi gün içerisinde neredeyse iki kat değerlendi. Kendi fiyat rekorunu kıran SHIB, piyasa değeri bakımından en büyük on birinci kripto para durumunda. Son 24 saatte SHIB toplam işlem hacmi ise 10,58 milyar doları gördü.

Son 24 saatte yüzde 30 değer kazanan Shina Inu’nun fiyatı bugün erken saatlerde 0,00005722 dolar ile bir rekor seviyeye ulaştı.

ROBINHOOD TARTIŞMASI

Pek çok önde kripto para borsasında listelenen SHIB’in Robinhood isimli alım satım platformunda listelenip listelenmeyeceği ise tartışma konusu oldu.

Robinhood'u ikna etmek için 500 bin imzaya ulaşarak en çok imzalanan kampanyalardan biri olma hedefiyle başlatılan Change.org kampanyası, şimdiye kadar 330 binden fazla imza almış durumda.

“DÜZENLEMELERE BAĞLI”

Robinhood CEO'su Vlad Tenev, üçüncü çeyrek sonuçlarının görüşüldüğü toplantı sırasında bu talebin farkında olduklarını belirterek bu talebe verecekleri karşılığın düzenlemelere bağlı olduğunu ekledi.

Tenev, “Yeni kripto paraları eklerken, bunu hem müşterilerimiz için güvenli hem de yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yapıp yapamayacağımızı dikkatli bir şekilde değerlendirmek durumundayız” dedi.