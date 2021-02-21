Kripto parada Türkiye AVRUPA BİRİNCİSİ

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı. Dünyanın en büyük 74 ekonomisini kapsayan araştırmada, Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı. Vietnam yüzde 21 ile 2'nci, Filipinler yüzde 20 ile 3'ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.

Peru, yüzde 16 kripto para kullanımıyla Türkiye'nin ardından 5'nci sırada yer alırken Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili de çift haneli rakamlara ulaştı.

AVRUPA İLGİ GÖSTERMİYOR

Orta Avrupa ve Britanya ülkelerinin pek fazla rağbet göstermediği kripto paralara Türkiye'den sonra en çok ilgi gösteren Avrupa ülkeleri yüzde 11 ile İsviçre ve Yunanistan oldu.

Yapılan çalışmada 74 ülke içinde en az kripto para kullanan ülkeler ise yüzde 4 ile Japonya ve Danimarka olarak dikkat çekti.