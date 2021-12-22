Kriptoda günlük işlem sayısı yeniden 1 milyon seviyesinin üzerinde

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verileri, Türkiye'de günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret etti. Türk yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum ancak hükümetin bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi.

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Türkiye’de kripto para alım satım işlem sayısı TL’nin son dönemlerde yaşadığı değer kayıpları ile birlikte yeniden 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye’nin para politikasının endişe yaratması nedeniyle TL eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybederken, Türkler birikimlerini enflasyondan korumak için farklı yatırım araçları aramaya başlamıştı.

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko’nun verileri, günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret etti.

TL 2008’DEN BU YANA YÜZDE 90 DEĞER KAYBETTİ

Bu durum ilk olarak mart ayında TCMB başkanının beklenmedik bir şekilde görevden alınması ile TL’de ciddi değer kaybı yaşandığı dönemde gerçekleşmişti.

Ancak son dönemde TL’deki oynak seyir yatırımcıların ilgisini çekmeden önce işlem hacmi 500 bin seviyesinin altına inmişti.

Türk Lirası 2008’den bu yana yüzde 90 değer kaybederken, Türk yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum. Ancak hükümetin bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi.

Veriler 2019’dan bu yana TL ile yapılan işlemlerde yatırımcıların en çok Bitcoin ve Tether ile işlem yaptığını gösteriyor.

Bitcoin Kasım’da 69 bin dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Sınırlı sayıda coin olması kripto paraların volatiliteye rağmen enflasyon karşında güçlü kaldığının düşünülmesi kazanımları hızlandırdı. (REUTERS)



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