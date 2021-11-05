Küçük esnafa, zincir marketlerden sonra benzinlik darbesi

Ülke geneline yayılan binlerce şubesi ile küçük esnafı zor durumda bırakan zincir marketlerden sonra akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin de her şeyi satmaya başlaması tepki çekti.

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Zincir marketlerden sonra akaryakıt istasyonlarının da amacı dışına çıkararak, marketçiliğe soyunduğunu söyleyen Giresun Kahveciler Odası ve Öz Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ercan Ayhan, küçük esnafın zor durumda kaldığını söyledi.

Art arda gelen zamlarla esnafın geçinemediğini ve bir çok iş yeri sahibinin siftah yapmadan kepenk kapadığını belirten Ayhan, “Küçük esnaf ve sanatkarın kapısına kilidi vurun, Türkiye'de ne küçük esnaf ne de sanatkar kalsın. Sizde kurtulun, bizde kurtulalım” diyerek tepki gösterdi.

“ESNAF DÜKKANLARINDA BİDONLA BENZİN MAZOT SATSIN”

Akaryakıt istasyonlarının, akaryakıt satışını ikinci plana atarak marketçiliğe soyunduğunu kaydeden Ayhan, “Son dönemlerde akaryakıt firması reklamlarına baktığımızda marketçilikle ön plana çıkmaktalar. Artık yiyecekten, içeceğe A'den Z'ye her şeyi satar hale geldiler. Küçük esnaf ve sanatkarımız bir taraftan bir çoğu yabancı sermaye ile kurulu olan zincir market ve mağazalarla mücadele ederken, şimdi de akaryakıt istasyonları marketçilik yapmaya başladı. Acilen devletimizin bu işe bir düzenleme veya sınırlama getirmesini bekliyoruz. Ya da küçük esnaf ve sanatkarda bakkalında, kahvehanesinde, lokantasında, zücaciye dükkanında, kırtasiye ve giyim mağazasında bidonlarla mazot, benzin, motor yağı satmaya başlasın” ifadelerini kullandı.

“SADAKA İSTEMİYORUZ”

Anayasanın 173’üncü maddesine göre, devletin küçük esnaf ve sanatkarını koruyup, kollayıcı tedbirler alması gerektiğini hatırlatan Ercan Ayhan, gelinen noktada esnaf ve sanatkarın tamamen gözden çıkartıldığını, güçlü sermaye ve kapitalist sisteme yem edildiğini ileri sürdü.

Pandemi döneminde 18 ay işyerini açamayan, açanların ise evlerine bir ekmek parası dahi kazanamadan kepenk kapattığını belirten Ayhan, esnaf ve sanatkarın devletten sakada değil, anayasa ile belirlenmiş haklarının korunmasını istediğini dile getirerek, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu da göreve çağırıyorum. Artık iktidarlara şirin görünme, söylem ve temenni dönemi bitti. Her geçen gün eriyip kaybolan esnaf için eylem zamanı geldi. Esnafın, kamu çalışanları ve işçiler gibi sendikası bulunmuyor. Esnafın tek temsilcisi meslek odalarıdır. Ancak bu saatten sonra esnafın derdiyle, dertlenmeye, sorunlarına çözüm aramayan kim varsa o koltukları daha fazla meşgul etmemelidir. Esnafın sorunlarına çözüm arayacak kişilerin önünü açmalıdır” diye konuştu.



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