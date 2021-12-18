“Kur farkı nedeniyle İstanbul’un 24 günde 15.2 milyarı buharlaştı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, "Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, yaklaşık bir aydır yoğunlaşan ekonomik dalgalanmanın ve kur farkının İstanbul’a maliyetini açıkladı.

Ongun sosyal medya hesabından şu mesajı paşlaştı:

“25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı.”

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