Kuraklık inciri de vurdu: Rekolte kaybı yüzde 70i buldu

Aydın'da tarımsal kuraklık nedeniyle bu yılki incir üretiminin yüzde 20-70 aralığında düştüğü belirtildi. Aydın Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, buna ek olarak piyasada fiyatı düşürülen incirin çiftçiye ikinci bir darbe vurduğunu aktardı.

Latif SANSÜR

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Aydın Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, kuraklık nedeniyle incir üretiminde bölgelere göre yüzde 20 ila 70 arasında rekolte kaybı yaşandığına dikkat çekti.

Son on yıldır, her senenin bir öncekini arattığını vurgulayan Çetinkaya, “İklim değişikliği nedenleri çoğunlukla küresel olmakla birlikte fakat bölgesel etkenler de var. Jeotermal santrallerinin yoğunluğu ve bunların toprak ve yeraltı sularında yarattığı kirlenme nedeniyle doğal tahribata neden olması, yaşadığımız üretim düşüklüğüne birer etkendir” dedi.

BİR DARBE DE İHRACATÇI VE DEPOCULARDAN

Çetinkaya, zor günler yaşayan çiftçinin bir de ihracatçı ve depocular tarafından mağdur edildiğini söyledi.

Çetinkaya, “Yaşanan kayıplar sektörden para kazanan ihracatçı işletmeci ve depocular tarafından yüzde 10 olarak gösterilmeye çalışılıyor. Nedeni ise incirin üreticiden alım fiyatını baskılayarak daha fazla kazanmaktır” dedi.

Bu yüzden incirin fiyatının her gün düşürüldüğünü aktaran Çetinkaya, piyasaya para girişinin kesilerek üreticinin bilinçli olarak çıkmaza sürüklendiğini söyledi.

‘İNCİR ÜRETİCİLERİ SÖMÜRÜLÜYOR’

Çetinkaya, hiçbir üründe üretim ile tüketim fiyatları arasında incirdeki kadar fark olmadığını ileri sürdü.

“Sezon başında açıklanan incir barem listesinde, 45 adet gelen incirin fiyatı 34 lira iken, aynı incir üreticinin elinden çıktıktan sonra 60 lira” diyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

“Kısacası incir üreticileri sömürülmektedir. JES'ler bölgeye geldiğinden bu yana incir üretiminde son on yıldır her geçen yıl önce yılı aratır hale gelmiştir.”

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