‘Kuraklık tarlaları yakıp geçti’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bölgede kuraklık nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerine devam etti.

TARIM POLİTİKASI İTHALATA DAYALI

Mağdur olan çitçilerle bir araya gelip onların sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi ilaç, gübre, tohum, mazot ücretleri ve kuyulardan enerji ile çıkardığı su için ödediği elektrik faturaları nedeniyle ekim yapmakta zorlanıyor. Borçlanarak toprağı boş bırakmamasına karşın bu sefer bir darbe de kuraklık nedeniyle aldı. AKP iktidarlarının 19 yıldır uyguladığı yanlış tarım politikaları arpa ve buğdayda Türkiye'yi ithalatçı konuma taşıdı. Türkiye başta arpa ve buğday olmak üzere hububat ve bakliyatta kendi kendine yeten ülkü konumunda olmalıydı. Bu vurdumduymaz uygulamalarla darbe yiyen çiftçi, şimdi de kuraklık nedeniyle ektiği tarlada hasat yapamadı” dedi.

“ÇİFTÇİYİ KURAKLIK VURDU”

AKP iktidarları döneminde buğday ekim alanların daraldığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kuraklık nedeniyle zarar gören ekili alanları geziyoruz. Üreticilerimizle bir araya gelip yaşadıkları mağduriyeti birinci ağızdan dinliyoruz. Burada görüldüğü gibi kuraklık ekili alanlarda ciddi hasara yol açmış. Biçerdöver tarlaya giremiyor. Tohum toprakla buluşmuş ama hasat edecek ürün oluşmamış ve ekili alanlarda beklenen ürün yok. Zaten büyük sıkıntı çeken çiftçinin sorunlarının kuraklık nedeniyle katlandığını görüyoruz. Tüketici içinde zor bir süreç yaşanacak. Özellikle buğdayda yaşanan rekolte düşüşü ithalat ile karşılanacak. Yurt dışı piyasaları ülkemizden daha yüksek fiyatla ürün gönderiyor. Bunun sonucunda görünen o ki buğday fiyatları daha da artacak “ diye konuştu.

“BİR YIL İÇİNDE 4 BİN LİRAYA ULAŞTI”

Tohum, gübre, ilaç kullanılarak binbir emekle ekilen tarlaların kuruduğunu, bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine borçları olan üreticilerin ise kara kara düşündüğünü kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl 1800 lira olan üre gübresinin fiyatı bu yılın başlarında 3 bin 200 liraya çıktı. Gördüm ki bugünlerde gübre fiyatı 4 bin liraya kadar yükselmiş” dedi.

“ÇİFTÇİ CAN ÇEKİŞİYOR”

Ömer Fethi Gürer, “Böylesine büyük mağduriyet yaşanırken, üreticilerin sorunlarına eğilmeyen, onları dinlemeyen, dertlerine derman olmaya çalışmayan algı ile sorunları yok gibi varsayan bir siyasi iktidar ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullardı.

“ÇİFTÇİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

Gürer'e yaşadıkları mağduriyeti anlatan çiftçiler ise bir taraftan pandeminin neden olduğu sorunlar, diğer yandan girdi maliyetlerindeki ciddi artış ve son olarak yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirttiler.

“DESTEK ÇİFTÇİYE YETERSİZ”

Mazot fiyatının 7 liranın üzerine çıktığını anımsatan çiftçiler, “Gübrenin, ilacın, kısacası maliyeti oluşturan tüm kalemlerin fiyatları bir yıl içinde iki katına çıktı. Kuraklık nedeniyle ciddi hasar oluştu. Kuraklık için dekar başına 100 lira destek verileceği söyleniyor. Bu miktar çiftçinin dişinin kovuğuna yetmez. TMO, ekmeklik buğday için 2250 TL/ton alış fiyatı belirledi. Buğday yok ki satalım. Esas zarar eden çiftçiye ayakta kalacak destek verilmeli. TARSİM dışına da kuralık desteği konuşuluyor ancak daha bize yansıyan bir destek yok” dediler.

“UN VE EKMEK FİYATLARI KATLANABİLİR”

Bu yıl verim kaybının da ciddi boyutlara ulaşacağını ifade eden üreticiler, başta un olmak üzere unlu mamullere ulaşımın zorlaşacağını, ekmeğin fiyatının bile katlanabileceğini ifade ettiler. Gürer'de çiftçilerin kaygılarına katıldığını belirterek, “Un ve ekmekte zor bir süreç yaşanmaması için ciddi önlemler alınmalıdır. Üreticinin mağduriyeti, tüketiciye pahalı ürün olarak yansımaması sağlanmalıdır” diye konuştu.

“TARLALAR İCRALIK”

Köylerde icralık olmayan çiftçi sayısının bir elin parmaklarını bile geçemeyeceğini vurgulayan çiftçiler, icra yoluyla tarlası ve traktörünü kaybeden çok sayıda üretici olduğuna dikkat çektiler.

“150 BİR LİRALIK TRAKTÖR, İCRA İLE 70 BİN LİRAYA SATILDI”

Çiftçiler, bir köylünün 150 bin TL değerindeki traktörünün kısa bir süre önce icra kanalıyla 70 bin TL'ye satıldığını, buna benzer örneklerin diğer köylerde de olduğunu belirtiler.