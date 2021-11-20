Kurdaki artış inşaatçıları vurdu

Yükselen döviz kurları nedeniyle zor bir dönemden geçen inşaat ve gayrimenkul sektöründe alarm zilleri çalıyor. Dövizdeki artış her iki sektörün üzerine eylülden bu yana 150 milyar liralık ek yük bindirdi.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarında yaşanan hızlı artışlar reel sektörde döviz kredisi kullanan şirketler için olumsuz etki yaratıyor.

Bu etki özellikle döviz geliri bulunmayan sektörleri ve şirketleri daha da olumsuz etkiliyor.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü de büyük ölçüde döviz kredisi kullanan ve aynı zamanda döviz geliri düşük olan veya hiç olmayan sektörler arasında yer alıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, inşaat sektörünü Eylül 2021 itibarıyla yurt dışından sağladığı kredi borcu 23.3 milyar dolar, gayrimenkul sektöründe ise bu rakam 5 milyar dolar.

Her iki sektörün yurt dışı kaynaklı toplam 28.3 milyar dolara ulaşan döviz kredisi stokunun, yurt içinde bankalardan kullanılan döviz kredileriyle birlikte yaklaşık 50 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan hızlı artış nedeniyle sektörde tedirginlik artıyor.

Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararı ile hızlanan Türk Lirası’ndaki değer kaybı, geçtiğimiz perşembe günü alınan 100 baz puanlık yeni indirim kararıyla hızlandı ve eylül ayından bu yana ABD dolarının Türk Lirası karşısındaki değeri 3 lira yükseldi.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün döviz borcunun eylülden bu yana yaklaşık 150 milyar lira arttığı anlamına geliyor. Eğer kur uzun vadeli olarak bu seviyede kalmaya devam ederse inşaat ve gayrimenkul sektöründe kredi yapılandırma talebini artırabilir.

41 FİRMADAN DEV BORÇ YAPILANDIRMA

Nitekim, inşaat sektörü finansal borçlarının yeniden yapılandırılmasına hız vermiş durumda. 2021 yılı eylül ayı itibarıyla inşaat sektöründe toplam 41 firmanın 12.4 milyar TL büyüklüğündeki kredisi yeniden yapılandırıldı. Yeniden yapılandırmaların daha çok büyük ölçekli inşaat firmalarında yapıldığı görüldü. 34 şirketin yapılandırdığı kredinin miktarı 12.3 milyar TL oldu.

BATIK ORANI EN YÜKSEK SEKTÖR

BDDK verilerine göre, inşaat sektörünün 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla bankalardan kullandığı kredi büyüklüğü toplam 333,6 milyar lira, geri dönmeyen kredilerin büyüklüğü ise 33,2 milyar lira seviyesinde oldu.

Toplam krediler içerisinde en yüksek pay yüzde 8.2 ile inşaat sektörüne ait.

Tasfiye olunacak krediler içinde en fazla paya sahip sektör de yüzde 19.9 ile inşaat…

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