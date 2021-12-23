Kurdaki düşüşü fiyata yansıtmayana denetim vurgusu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artıracaklarını ve ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasının tarihi değer kayıpları sonrası ticaret aksamaya başlamış, dışarıda ham madde, içeride kur krizi nedeniyle fiyatlama yapamayan firmalar satışlarına kota koymak zorunda kalmıştı. Kur korumalı TL vadeli mevduat ile döviz kurunda düşüş başlayınca, kurdaki bu düşüşün fiyatlarda hemen indirim yaratmasına yönelik söylemler arttı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artıracaklarını ve ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini söyledi.

‘İHLALDE BULUNANLARA AĞIR CEZA VERECEĞİZ’

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz” dedi.

Öte yandan, Türk lirası, kur korumalı TL vadeli mevduat ile bir günde yüzde 50’ye yaklaşan değer kazancı yaşadı. Bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp ancak yüzde 56’dan yüzde 40 civarına gerileyebildi.

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