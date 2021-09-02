Küresel gıda fiyatları artarken tahıl üretimi düşmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel gıda fiyatları önceki yıla göre yüzde 32,9 arttı.

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Dünya gıda fiyatları iki aydır kaydettiği düşüşün ardından şeker, bitkisel yağlar ve bazı tahıl fiyatlarındaki artışlarla Ağustos’ta keskin şekilde yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan raporda 2021 yılında tahıl hasadı tahmini 2 bin 788 milyar ton seviyesinde açıklandı. Bu rakam bir önceki tahmin olan 2 bin 817 milyar tonun altında ancak 2020’deki üretim seviyesinin üzerinde yer aldı.

YÜZDE 32 ARTTI

FAO tarafından derlenen, tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları Ağustos ayında 127,4’e çıktı. Endeks bir önceki ayda 123.5 seviyesinde gerçekleşmişti. Endeksteki yıllık artış ise yüzde 32,9 oldu.

FAO hububat fiyatları endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 yükseldi. Buğday fiyatları yüzde 8,8, arpa yüzde 9 yükselirken mısır ve çeltik fiyatları geriledi. Bitkisel yağ fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı. (REUTERS)

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