Kuru üzümde fiyat açıklandı: Üretici için hayal kırıklığı…

Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 dönemi kuru üzüm alım fiyatını kendi resmi web sitesinden açıkladı. Günlerdir fiyatın açıklanmasını bekleyen ve fiyatta en az 15 lira beklentisi olan üzüm üreticisi, açıklanan 9 numara üzümün 13 TL fiyatı ile şok yaşadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklanan rakamın üzüm üreticisine ihanet olduğunu belirterek, “Tek kelimeyle 'yazıklar olsun' diyoruz” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Bu yıl yaşanan kuraklık ve rekolte düşüklüğü sebebiyle günlerdir kuru üzüm fiyatının açıklanmasını bekleyen üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) internet sitesinde yaptığı açıklama ile büyük şok yaşadı.

Çiftçiler, üzüm fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıklamasını beklerken, fiyatın TMO'nun sitesinde sadece duyuru şeklinde açıklanması şaşkınlık yarattı.

9 NUMARALI ÜZÜM FİYATI 13 TL

TMO 2021 dönemi kuru üzüm alım fiyatını kendi resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

TMO tarafından yapılan açıklamada, alım fiyatlarının belirlenirken bir çok faktöre dikkat edildiği vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz, hububat ve bakliyatta yürütmüş olduğu yoğun faaliyetler yanında ihracatta ülkemizin lider olduğu ve daha önce de görev verilen fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir piyasalarını da yakından takip etmektedir. Kurumumuzca açıklanan alım fiyatları ürünlerin bu fiyatların altında işlem görmesini önlemek amacıyla belirlenen bir eşik fiyattır. Alım fiyatları belirlenirken üretim, tüketim, üretici maliyeti, geçen yılki fiyatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasalarındaki gelişmeler gibi birçok faktör dikkate alınmaktadır.”

TMO tarafından yapılan fiyat açıklamasında, 10 numara bandırma çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 14 TL, 9 numara kuru üzüm fiyatının 13 TL, 8 numara kurum üzüm fiyatının 12,5 TL ve 7 numara kuru üzüm fiyatının ise 12 TL olduğu belirtildi. Alımların ise 10 Eylül tarihinde başlayacağı ifade edildi.

Geçen yıl 12,5 TL olan kuru üzüm fiyatının bu yıl 13 TL olmasına üretici safında hayal kırıklığına sebep oldu.

CHP'Lİ ÖZEL: AÇIKLANAN RAKAM ÜZÜM ÜRETİCİSİNE İHANETTİR

Geçtiğimiz günlerde üzüm üreticilerini ziyaret ederek bu yıl ki kuru üzüm fiyatının 2 Dolar'ın altına düşmemesi çağrısında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TMO tarafından bu yıl açıklanan fiyatı üzüm üreticisine ihanet olarak değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Açıklanan bu rakam Manisalı olan Tarım Bakanı'ndan üzüm üreticisine büyük ihanettir. Geçen yıl 12,5 TL olan kuru üzüm fiyatına bu yıl 13 TL fiyat açıklamak üzüm üreticisiyle dalgı geçmektir. Bu fiyat üzüm üreticisi ile tarımdan geçinenleri iflasa sürüklemek, tefecinin kucağına bırakmak ve hacizlerle yüz yüze getirmek anlamına gelir. Bu fiyatla üzüm üreticisi girdiği kapıdan çıkamaz. Bir yıl boyunca yaptıkları borcu ve masrafı kurtaramazlar.

9 numaralı üzüme 13 TL fiyat veren bakan bu fiyatı alsın başına çalsın. Üzüm üreticisinin bütün beklentisi dün bakanlar kuruluydu. Ancak iyi fiyat açıklanacak olsaydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlar kurulu toplantısından sonra kendisi açıklardı. Beklentilerin altında, ama kabul edilebilir bir fiyat olsaydı bugün sabah bakan basın toplantısı yapıp fiyatı açıklardı. Ama çiftçiyi iflasa sürükleyecek bu rezil fiyatı ancak TMO'nun sitesine yazılı koyarak açıklayabildiler.

Manisa'nın bir geleneği var. Tütün fiyatı Akhisar ilçesinde, üzüm fiyatı ise Manisa'ya gelinir açıklanır. Manisa'ya gelip hemşerilerin yüzüne bakıp 13 TL'lik fiyat açıklayamayacak durumlara düşenlerin bir dakika daha o koltukta oturmaya hakları yoktur. Cesareti varsa gelsin Manisa'daki üzüm üreticisinin gözünün içine bakarak 13 TL'lik fiyatı savunsun. Açıkladıkları fiyatın rezilliği, açıklamaya yapamayıp TMO'nun sitesinden duyurmalarından belli. Tek kelimeyle yazıklar olsun diyoruz.”

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: AÇIKLANAN FİYAT ÇİFTÇİYE HAKARETTİR

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bu yıl yaşanan kuraklık ve rekolte düşüklüğü sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan üzüm üreticilerinin TMO'nun açıkladığı rakam sonrasında ayakta durma şansının olmadığını ifade ederek, açıklanan fiyatların üreticiyi bitirdiğini söyledi.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TMO 9 numara üzümü 13 TL olarak açıkladı. Geçen sene aynı numara üzüm 12,5 TL'ydi. Bütün üreticimizin gözü, kulağı dün akşam Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonraki açıklamasındaydı. Cumhurbaşkanı televizyonlara çıktı çeltik üreticisine müjde verdi, ancak üzüm üreticisini unuttu. Normal şartlar altında üzüm fiyatını açıklamasını da bekliyorduk. Fakat Cumhurbaşkanı'nın bu konuda sessiz kalması açıklanması beklenen fiyatın düşük olacağının ipuçlarını bize vermişti.

Bu açıklanan 13 TL fiyat çiftçinin iflas etmesi demektir. Geçen seneden bu zamana maliyetler, girdiler yüzde 100 artmışken, geçen seneyle neredeyse aynı fiyatın açıklanması kabul edilemez durumdur. Bu üreticinin zekasıyla dalga geçmektir. Manisalı olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya davet ediyoruz.

Açıklanan bu fiyat sabit kalmayacak. Gelecek günlerde göreceksiniz. Bu fiyatında altında alımlar olacak. Bu şartlar borcunu ödeme şansı yok. Bağına bakma şansı, önümüzdeki sene bağını hazırlama şansı yok. Üzüm üreticisini bitirdiler. Biz her zaman ‘2 doların altında fiyat açıklanmasın' desek bile 14,5 TL gibi bir rakam bekliyorduk. Bu rakamı bile az buluyorduk. Üretici 15 TL'ye bile razıydı. Ancak açıklanan rakam üreticiye hakarettir. Çiftçiye öl diyorlar.”

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