Kuryeliğe ilgi artıyor: En büyük nedenlerden biri işsizlik

Son bir buçuk yıldır moto kuryelik mesleğine ilgi oldukça arttı. Bu durumun nedenini, işsizlik ya da dar gelirle geçinme zorluğu olarak açıklayan MotoKurye Derneği Başkanı Murat Tomris, "Açılış 5 lira, kilometre başı da 1 buçuk lira şeklinde çalışıyorlar. Ayrıca kuryenin attığı paket kadar haftalık ve günlük kazanıyorlar" dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Son dönemlerde kurye firmalarındaki artış ve insanların evlere servis uygulamasına olan talebi, kuryelik mesleğine olan ilgiyi artırdı. Kuryelikteki tehlikelerin ve iş yoğunluğunun bilinmesine rağmen, işsizlik ve gelir azlığı gibi nedenlerden dolayı, bu sektöre karşı yoğun bir talep oluşmuş durumda.

İstanbul’da bir internet satış firmasında kurye olmak için sırada bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk da bu durumu kanıtlıyor.

“TAKSİ GİBİ ÇALIŞTIRILIYORLAR. AÇILIŞ 5 TL”

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, kuryeliğe olan ilginin artışındaki sebeplerin başında işsizlik veya dar gelirlilik olduğunu söyledi.

Sözkonusu internet satış firmasının, kurye çalışanlarına sabit maaş vermediğini buna rağmen yoğun talep olduğunu söyleyen Tomris, “Bu arkadaşlar taksi gibi çalıştırılıyor. Açılış 5 lira, kilometre başı da 1 buçuk lira şeklinde. Ayrıca kuryenin attığı paket kadar haftalık ve günlük kazanıyor” dedi.

“ARTAN REKABET, KURYE MAAŞLARINI İYİ DURUMA GETİRDİ”

Tomris, “Şu an kuryelere verilen maaşlar ciddi yüksek. Mesleğin tehlikeli olmasından ötürü biz STK’ların tutumu sayesinde. Dernek olarak işletme sahiplerine yaptığımız anlatımlar ve pandemiyle birlikte artan kurye firmaları arasındaki kurye bulma rekabeti bunu sağladı. Kurye maaşlarını güzel bir duruma getirdi” dedi.

“İLGİNİN ARTMASINDAKİ EN BÜYÜK NEDEN İŞSİZLİK”

Kuryeliğe artan ilginin sebeplerinin başında işsizlik olduğunu belirten Tomris, şöyle devam etti:

“Üniversite okuyan arkadaşlar özellikle, iş bulamadıkları için kuryeliğe adım atıyor. Kuryeliğe olan ilginin artmasındaki en büyük nedenlerden biri işsizlik. Ama şöyle bir şey de var; insanlar, kendi mesleklerinde bu kadar para kazanamazken, kuryelikten bu kadar çok para alacağını öğrendikleri için kendi mesleklerini bırakarak kuryelik yapmaya başladı. Ayrıca değişen ve globalleşen yeni dünya düzeninde paket kuryeliği önem kazanıyor.”

“DAHA ÇOK PAKET İÇİN 18 SAAT MESAİ”

Kuryelerin kazançlarının çalıştıkları kuruma veya işletmeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Tomris, “Gerçek anlamda kurumsal kimlik kazanmış, pazarı büyük ölçüde elinde tutan birkaç kurye firması bulunuyor. Buralarda çalışan kuryeler, paket başı prim ve bonus kazanıyor. Böyle olunca kuryeler normalinden çok daha fazla çalışıyor. Daha çok paket servisi yapmak için daha çok mesai yapıyorlar. Bu arkadaşlar 18 saate kadar motor üzerinde mesai harcıyor. Aylık kazançları ise 3 bin 500 ile 4 bin 500 arası oluyor. Ancak fatura kesen arkadaşlar da var. Bunların aylık kazançları daha yüksek oluyor. Haftalık kazançları 7 bin ile 11 bin arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

“BİR MİLYONDAN FAZLA KURYE”

Türkiye genelinde çalışan kurye sayısının bir milyonun üzerinde olduğunu ifade eden Tomris, bu sayının giderek artacağını belirtti. Tomris, kuryelerin hakları konusun da ise şunları söyledi:

“Kuryelerin maalesef hiçbir hakkı yok. Şahıs firmalarında patron kendileri. Sigortalı kuryelerin ise özel günler veya bayramlarda izinleri yoktur. Yıllık ve haftalık izin dışında başka hakları yok. Tazminat konusunda hakları var ama bunu ancak dernekler vasıtasıyla alabiliyorlar. Ancak dernekler üzerinden haklarını aradıklarında biraz daha hızlı bir şekilde o haklarını alabiliyorlar. Ama haklarını bireysel olarak aramaya çıktıklarında maalesef almıyorlar.”

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