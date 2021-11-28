Lale devrinde yaşıyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuşma yapan CHP’li Ali Mahir Başarır, “Bu kadar lüksün içerisinde tek bir şey yetiştirebilirsiniz, o da lale... Çünkü Lale Devri’nde yaşıyorsunuz” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, iktidara yüklendi. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen sene Sayıştay tarafından tespit edilmiş 4 harcamasına örnek vermek istediğini belirten CHP'li Başarır, “Ben bazı giderleri gerçekten sormak istiyorum. Mesela amortisman giderleri, yani eşyaların, sarayın yıpranma paylarına biz 2019'da 51 milyon TL ödemişiz şimdi ise 205 milyon TL ödemişiz. Ya bu saray yeni bir saray ya eşyaları yeni dizayn edildi, fazla fazla para verildi. Sayın başkanım, çok mu hor kullanıyorsunuz bilmiyorum. Niye 4 kat arttı bu giderler?” dedi.

‘YAZLIK SARAYA YAT ALINDI MI?'

Konuşmasına sarayın araç giderleriyle devam eden Başarır, “Bakın, sarayın taşıtlar hesabı 1 milyar 300 milyon olmuş uçak hariç. Bunun içerisinde ne var? Nasıl araçlar var? Burada bir kısıtlamaya gidilemez mi? Mesela hangi marka arabaya biniyorsunuz? Fahrettin Altun hangi marka arabaya biniyor? Bunlara ne kadar para veriliyor? Yazlık saraya bir yat alındı mı?” diye konuştu.

‘İNSANLAR VİCDANEN RAHATSIZ'

Çiftçi gübre alamazken sarayın zirai giderlerinde 12 kat artış gözlendiğini belirten Başarır, “Sarayın zirai giderleri 700 bin TL'den 9 milyon TL'ye çıkmış. Şimdi bunu sorduğum zaman kızıyorsunuz ama siz ne yetiştiriyorsunuz? Bu kadar lüksün içerisinde tek bir şey yetiştirebilirsiniz bence, lale yetiştirebilirsiniz çünkü Lale Devri'nde yaşıyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki: ‘domatesi, salatalığı tane tane alın.' Ya zaten tane tane alıyoruz. Eti yarım kilo alın diyorlar, vallahi de billahi de bu ülkenin yüzde 80'i et alamıyor… İnsanlar vicdanen rahatsız, bari lütfen soğandan, lütfen yarım kilo etten bahsetmeyin” ifadelerine yer verdi.

Fuat Oktay ekonomide ‘pembe tablo' çizdi

Ekonomik kriz ve son aylardaki fiyat artışlarına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘pembe tablo' çizdi. Oktay, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2022 bütçesinin son gününde ekonomik gelişmeleri anlattı.

‘İSTİHDAM ARTTI'

Oktay, “Ekonomimiz sadece yüksek cari açık vererek büyüme sağlayabilme sarmalını kırma noktasında önemli bir ivme kazanmıştır. Ekonomimiz salgın etkilerini büyük ölçüde telafi ettiğini görmekteyiz. Eylül ayı itibarıyla ilk defa iş gücü sayımız 33 milyonu, istihdamımız ise 29 milyonu aşmıştır. Merkez Bankası rezervleri son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 127 milyar dolar seviyesindedir. Ekonomimizin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Komisyonda ithal lüks makam arabaları da tartışma konusu oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'lilere çağrıda bulunarak, “8 sene Renault Latitude'e bindim. 4 yaşında bir Passatım var, Meclis araçları toplu olarak kiralıyor ve ben Meclis'e defalarca ne bize ne komisyon başkanlarına sağlanan bu araçların boşuna lüks olduğunu söyledim, buradan tutanağa geçsin: Yarından itibaren hangi yerli aracı Meclis bana veriyorsa CHP Grup Başkan Vekili olarak kullanmaya razıyım, ‘Kiralama yapıyoruz, olamaz' diyorlar. Hodri meydan! Yerli araç isteyin, ben istiyorum, kiralayıp vermeyen namussuzdur” dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise “TOGG çıkınca hepimiz ondan alalım” önerisini getirdi. Veli Toprak (Sözcü- Ankara)