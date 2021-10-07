Leonardo DiCaprio’nun yatırımcısı olduğu şirket 1,5 milyar değerine ulaştı

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun yatırımcısı olduğu İsviçreli MindMaze isimli şirket, son yatırım turundan sonra 1,5 milyar dolar piyasa değerine ulaştığını duyurdu.

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Felç veya travmatik beyin yaralanmalarından sonra insanların hareketlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olan bir yazılım geliştiren İsviçreli MindMaze isimli şirket son yatırım turunun ardından 1,5 milyar piyasa değerine ulaştı.

Ünlü aktör DiCaprio’nun yatırımcıları arasında olduğu MindMaze, son olarak Albacore isimli şirketten 125 milyon dolar yatırım alarak piyasa değerini 1,5 milyar dolara çıkardı.

Şirketin CEO’su Tej Tadi’ye göre, İsviçreli unicorn 125 milyon dolarlık yatırımı klinik deneylerde kullanmayı planlıyor.

2016’DAN BERİ YATIRIMCI

2012 yılında kurulan şirkete DiCaprio 2016 yılındaki yatırım turunda yatırımcı olarak katıldı. Ünlü aktör bir sonraki yıl ise şirketin danışma kuruluna girdi.

Hollywood aktörü tarafından desteklenen şirket, inme veya beyin travması sonrasında insanların motor fonksiyonlarını geri kazanmalarına yardımcı olmak için sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren video oyunları tasarlıyor. Şirket ayrıca bunama ve Alzheimer konularında da faaliyet yürütüyor.

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